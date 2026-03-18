Sánchez urde una macrojornada electoral para emboscar a Abascal y a Feijóo

Tras los batacazos de Aragón y Extremadura, Pedro Sánchez ha tomado algo de aire con el resultado de Castilla y León. Pese a que ha sido una nueva derrota electoral y que el candidato del PSOE, Carlos Martínez, era el más alejado del marido de Begoña de los tres, el hecho de que no se hayan despeñado ha envalentonado a Moncloa y a Ferraz.

Y el presidente del Gobierno está planeando una jugada para intentar permanecer en la poltrona. Sería una macrojornada electoral, juntando los comicios autonómicos en Andalucía y Cataluña con las generales.

Un indicio de esto es que Salvador Illa ha retirado los Presupuestos antes de presentarlos este viernes en el Parlamento catalán tras la negativa anticipada de ERC. El PSC y los independentistas se han comprometido a «negociar para aprobar» unas cuentas antes del verano. El plazo vence el 31 de julio.

Casualmente, antes de esta fecha deberán ser convocadas las elecciones en Andalucía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene hasta el 19 de junio de 2026 para fijar los comicios. Si no toma la decisión, ese día se disuelven las cortes y empieza el plazo para la elección autonómica.

En este sentido, se barajan el 31 de mayo y el 14 de junio como las fechas más probables.

Y Pedro Sánchez podría aprovechar la situación en Cataluña —una comunidad en la que todavía son fuertes— para intentar impulsar a su electorado. Además, entiende que la jugada le permitiría evitar otra debacle electoral en Andalucía, donde su candidata puesta a dedo, María Jesús Montero, podría obtener un resultado histórico, pero en negativo.

Otro objetivo que intentaría lograr el marido de Begoña es emboscar tanto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como al de VOX, Santiago Abascal, enfrascado en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El escenario y las piezas están ahí para la jugada electoral de Sánchez, que, pese a ser un perdedor en serie de comicios, ha podido conformar gobierno haciendo pactos imposibles que nos han llevado a una situación de auténtica ingobernabilidad.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 18 de marzo, junto al periodista Tate Barceló.