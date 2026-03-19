Aldama entrega el sobre que sentencia a Sánchez y al PSOE y pide protección porque teme que lo maten

Querían sobres, tienen sobres.

El comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, Víctor de Aldama, finalmente ha entregado el sobre que contendría unas pruebas que pondrían en jaque tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al Partido Socialista.

Los documentos, relacionados con la dictadura chavista, podrían demostrar una financiación irregular de los socialistas. De demostrarse, sería la gota que derrame el vaso de la corrupción y los escándalos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña.

Y, aunque no creemos en ninguno de los partidos que conforman el Gobierno Frankenstein, sí que quedarían en una situación muy complicada para seguir sosteniendo a un presidente cuya corrupción carcome toda la administración pública.

Ahora está el equipo de opinión sincronizada en lo suyo: en decir que Aldama no ha aportado pruebas —como si el hecho de que Ábalos, Koldo y Cerdán estén imputados haya sido obra del Espíritu Santo— y que el bueno de Sánchez es víctima de una campaña de los medios y de la extrema derecha.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 19 de marzo, junto al periodista Carlos Dávila.