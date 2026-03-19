La genial caricatura de Puebla que retrata las causas del accidente de Adamuz

Una imagen vale más que mil palabras.

Y, en el caso del caricaturista Puebla, las suyas valen todavía más.

Siempre acertado a la hora de describir situaciones complicadas con la sencillez de una viñeta, ha publicado una ilustración en la que hace referencia a las causas del accidente de Adamuz, al cumplirse dos meses de la tragedia.

El caricaturista atiza al Gobierno de Pedro Sánchez por su negligencia, su ineficiencia y la corrupción que ha rodeado al Ministerio de Transportes desde que llegó al poder, eje central de la corruptela socialista reflejada en el llamado caso Koldo.

Con su ingenio, Puebla sintetiza todos los chanchullos que afectan a la administración pública con un diálogo mínimo:

—Otra más, ¡qué roturas más extrañas!

—… y tanto, parecen mordidas.

Además, ha acompañado su publicación con una reflexión en la que retrata el propagandismo barato del Ejecutivo, al que le encanta lanzar soflamas como el famoso «El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia», dicho por el ministro de Transportes, Óscar Puente, o, más recientemente, el «¡No a la guerra!» de Sánchez para no asumir responsabilidades por la tragedia de Adamuz ni dar explicaciones sobre los casos de corrupción que le rodean o sobre la falta de Presupuestos desde 2023.

«46 muertos, dos meses, “El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia” y ninguna responsabilidad… ¡No a la guerra!».