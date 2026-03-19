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EL PRESIDENTE LLEGÓ A ENSEÑARLE SU PEQUEÑA PLANTACIÓN DE FRESAS

¡Menos mal que no le conocía! Sánchez desayunó con Ábalos en Moncloa tras cesarle y le ofreció ser eurodiputado

El exministro de Transportes mantuvo línea abierta con el dirigente de La Moncloa hasta más allá del 23-J de 2023

José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.
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Archivado en: Gobierno de España | José Luis Ábalos | Pedro Sánchez | Periodismo | Periodismo Online | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Otra pillada de campeonato.

Aunque parece que ya no hace mella en un Pedro Sánchez al que tanta mentira le ha revestido con más conchas que un galápago.

El presidente del Gobierno, en el programa Cafè d’Idees de Ràdio 4 y La 2 Cataluña, con Gemma Nierga, cuando aseguró a finales de 2025 que Ábalos era «un gran desconocido».

Sánchez superándose en su nivel de cinismo y capacidad de mentir, afirmó sin que se le pusiera la cara como un tomate:

Tenía una confianza política en él, es evidente, no la niego. Pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.

Sin embargo, lo que lleva este 19 de marzo de 2026 el digital OkDiario es de traca.

Y es que Pedro Sánchez no solo cesó fulminantemente a José Luis Ábalos como ministro de Transportes en julio de 2021 sin darle apenas explicaciones, sino que tiempo después le invitó a un desayuno privado en La Moncloa para limar asperezas.

Ábalos, que salió muy tocado del despido abrupto, accedió a la reunión confidencial.

El presidente del Gobierno, en tono distendido, le ofreció colocarle como eurodiputado en las listas del PSOE para las elecciones europeas: un retiro dorado en Bruselas con sueldo vitalicio, inmunidad y lejos del foco español.

Fue un encuentro tan desatadamente amable que hasta el inquilino de La Moncloa le enseñó orgulloso su huerto de fresas cultivadas en los jardines palaciegos, como si de una visita familiar se tratara.

«Menos mal que no le conocía», ironizaron fuentes cercanas al exministro de Transportes, recordando las declaraciones de Sánchez en sede judicial donde llegó a decir que apenas conocía a Ábalos y que no tenía relación estrecha con él.

Sin embargo, este encuentro demostró justo lo contrario: una relación de confianza que continuó incluso después del cese y en un momento en que la UCO ya investigaba indicios de la trama de mordidas en torno a Koldo García, el asesor de Ábalos.

El exministro rechazó la oferta de eurodiputado —quizá intuyendo que el cargo podía convertirse en una «jaula de oro» vigilada— y optó por mantenerse en el Congreso, donde acabó expulsado del PSOE y pasando al Grupo Mixto tras estallar el ‘caso Koldo’.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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