Tellado sorprende a Rojo con lo único bueno que dejará Sánchez: «Se va a cargar el PSOE»

Miguel Tellado (Ferrol, 1974), licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Santiago de Compostela, fue vicesecretario general de Organización del Partido Popular y secretario general del PP de Galicia entre 2016 y 2022. Actualmente, ejerce como portavoz del Grupo Parlamentario de los populares en el Congreso de los Diputados.
En su visita al plató de Periodista Digital, el dirigente gallego ha participado en una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, donde ha dejado reflexiones de gran calado sobre la actualidad política.
Durante la conversación, ha analizado los pactos de Gobierno con VOX en Extremadura, Aragón y Castilla y León, así como el impacto de la guerra en Irán, sin dejar de lado la corrupción que afecta al Ejecutivo, al partido y al entorno más cercano de Pedro Sánchez.
Un programa imperdible gracias a las frases muy interesantes que ha dejado el intercambio.
«Hay pruebas que acreditan la financiación ilegal del PSOE de Sánchez».
«Este gobierno está cercado por la corrupción».
«Los colaboradores más cercanos a Sánchez están siendo investigados».
«Nos gobierna una mafia».
«Tenemos los presupuestos del año 2023. No puede ser».
«Sánchez se enfrenta a un calvario judicial y electoral».
«Desde 2022 el PP ha ganado 9 de 11 elecciones».
«Lo mejor de Sánchez va a ser que se va a cargar el PSOE».
«No podemos defraudar a los extremeños».
«En las negociaciones con VOX hay discreción. Solo falta voluntad política».
«Necesitamos estabilidad. No podemos romper el gobierno a mitad de legislatura».
«Quien mejor representa la extrema izquierda es el PSOE».
«Feijóo sabe lo que hay que hacer y lo va a hacer».
«Nos vamos a encontrar mala gestión y mucha propaganda».
«Sánchez no es de fiar, lo sabe el mundo entero».
«La democracia en España está amenazada».
«Hay que unir el voto del centro derecha».