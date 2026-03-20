¿Divorcio Sánchez-Yolanda? El circo de PSOE y Sumar por la guerra genera un ridículo total

El circo de Pedro Sánchez trae un nuevo espectáculo esperpéntico cada día.

Ayer, el marido de Begoña anunciaba con bombo y platillo un plan de choque para combatir las consecuencias de la guerra en Irán. Hoy ha tenido que retrasar el Consejo de Ministros extraordinario y la comparecencia porque Sumar, su socio de desgobierno, se ha opuesto a las medidas planteadas.

El impasse se ha producido porque en el decreto se dejaba fuera la prórroga del alquiler y medidas de control de los márgenes de ganancia de las empresas.

Pero lo que se esconde detrás es el miedo a morir políticamente que tienen Yolanda Díaz y los partidos que conforman Sumar, que temen quedarse sin un sillón. Ellos saben que Sánchez está intentando revivir a Podemos de cara a las generales. Solo hay que ver la cantidad de tertulianos podemitas que afloran en todas las tertulias, especialmente en TVE, para entenderlo.

Finalmente, el decreto se aprobará. Y ni Yolanda ni ninguno de los ministros y partidos que conforman el esperpento denominado Sumar saldrá del Gobierno porque, como dijo Ayuso, han sido derrotados por el poder del caviar.

Lo que vuelve a reafirmar este nuevo esperpento es que Sánchez, además de no tener poder legislativo, ni siquiera tiene capacidad de gobierno.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 20 de marzo, junto al cofundador de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol.