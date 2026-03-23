Pablo Iglesias pasea toda su miseria con unas vacaciones de lujo en una Cuba colapsada

El Marqués de Galapagar se supera.

El postureo al que es capaz de llegar Pablo Iglesias no tiene límites. Y la miseria moral y humana que exuda es digna de estudio psiquiátrico.

La última muestra ha sido su viaje «revolucionario» a Cuba para liberar a la isla de la miseria que azota a los cubanos desde hace 60 años. Eso sí, como todo pijo-comunista, la culpa no es de la sanguinaria y homófoba dictadura establecida por los Castro, sino del malvado imperio estadounidense.

El nivel de hipocresía resulta vomitivo. Y todavía más el nivel de ridículo al que es capaz de llegar, como lo demuestra el penoso vídeo publicado en sus redes sociales, paseando por las calles de La Habana. Eso sí, vacías, sin nadie cerca, no vaya a ser que lo reconozcan y le den un jarabe democrático por colaborador con la dictadura que encabeza Manuel Díaz-Canel.

Mientras los cubanos no tienen comida ni luz, el guerrillero de sofá disfruta de unas vacaciones de lujo pagadas con el dinero público de Cuba.

Este y otros asuntos de actualidad son analizados en el «24×7» de este lunes, 23 de marzo, junto al periodista Xavier Horcajo y la influencer Marta García, más conocida como Ahorra con Marta.