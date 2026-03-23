Este lunes 23 de marzo el temazo del día ha sido el papanatas de Pablo Iglesias.

El podemita que para disgusto de buena parte de los españoles llegó a vicepresidente del Gobierno, después de aquello no ha hecho más que empeorar y empeorar.

Así que esta vez se le ha ocurrido que era buena idea irse a Cuba para hacer promoción de un régimen dictatorial comunista en sus últimos coletazos, y encima se le han filtrado las vergüenzas de lo que se lleva el podemita…

¿Pablo Iglesias y Willy Toledo se llevarán un bombazo de Trump en Cuba? Nos preguntamos con sorna en ‘La Burbuja’ después de haber asistido al deleznable espectáculo. De la mano de los mejores, Josué Cárdenas y sus analistas, en esta ocasión: Paco Porras, Colin Rivas y Mariano Calabuig.