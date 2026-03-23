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Sánchez demuestra todo su «enfado» por la guerra de Irán publicando un vídeo con su escapada de finde

El presidente del Gobierno también se suma a esa flotilla de políticos-influencers de izquierda con otro patético vídeo

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A la izquierda la está devorando el postureo.

Así como el pijo-comunista Pablo Iglesias hace su revolución publicando tuits desde el sofá en una habitación de un hotel de cinco estrellas en Cuba, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se suma a esa flotilla de políticos-influencers de izquierda.

Y lo ha hecho con un penoso vídeo.

El ataque de las fuerzas conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán ocurrió el 28 de febrero y, hasta el 17 de marzo, Sánchez llamaba a estar tranquilos, al tiempo que afirmaba que el impacto en el país sería menos grave que el de la invasión de Rusia a Ucrania.

Sin embargo, Sánchez ha «cambiado de opinión» y ahora la cosa no solo es peor que la guerra en el este de Europa, sino más grave que el volcán, que la DANA y que la pandemia. Tanto ha cambiado de postura que es aplaudida por los ayatolás.

El líder del PSOE, en la rueda de prensa tras el esperpento de Sumar en el Consejo de Ministros, manifestó que se encontraba «muy enfadado» por la guerra en Irán y por las consecuencias que están repercutiendo en el mundo entero.

Y, para demostrar cuánto le preocupa y le enfada lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, el marido de Begoña se ha escapado este fin de semana al valle de Arán.

Desde ahí, ha dejado constancia de su cólera en un vídeo publicado en su perfil de la red social TikTok, donde deja ver que ha hecho rutas de senderismo, eso sí, «facilonas», visitas a distintos pueblos de la zona y ha disfrutado de la gastronomía local.

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