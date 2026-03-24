'BURBUJA'

Está al caer un informe muy potente de la UCO contra el PSOE

Archivado en: Periodismo Online

Mientras Pedro Sánchez se aferra al sillón de La Moncloa con uñas y dientes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe demoledor que amenaza con hacer saltar por los aires la cúpula del PSOE.

El documento, de una profundidad y crudeza sin precedentes, pone negro sobre blanco las redes de corrupción, amaños de contratos millonarios, financiación irregular y enriquecimiento ilícito que salpican desde los exsecretarios de Organización hasta el propio presidente del Gobierno.

Es la radiografía completa de cómo el PSOE convirtió el poder en un negocio privado. La UCO ha analizado miles de documentos, centenares de cuentas bancarias, transferencias sospechosas y un volumen de material intervenido que tiene colapsada a la unidad.

Pero hay más. La Guardia Civil está rastreando también el famoso “sobre de Aldama” con los cupos de petróleo de PDVSA, que podría demostrar pagos directos o indirectos al entorno de Zapatero y Sánchez procedentes del régimen chavista.

Para analiza esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 24 de marzo de 2026.

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE DEPORTE
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]