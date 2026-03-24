Está al caer un informe muy potente de la UCO contra el PSOE

Mientras Pedro Sánchez se aferra al sillón de La Moncloa con uñas y dientes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe demoledor que amenaza con hacer saltar por los aires la cúpula del PSOE.

El documento, de una profundidad y crudeza sin precedentes, pone negro sobre blanco las redes de corrupción, amaños de contratos millonarios, financiación irregular y enriquecimiento ilícito que salpican desde los exsecretarios de Organización hasta el propio presidente del Gobierno.

Es la radiografía completa de cómo el PSOE convirtió el poder en un negocio privado. La UCO ha analizado miles de documentos, centenares de cuentas bancarias, transferencias sospechosas y un volumen de material intervenido que tiene colapsada a la unidad.

Pero hay más. La Guardia Civil está rastreando también el famoso “sobre de Aldama” con los cupos de petróleo de PDVSA, que podría demostrar pagos directos o indirectos al entorno de Zapatero y Sánchez procedentes del régimen chavista.

Para analiza esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 24 de marzo de 2026.