El adelanto electoral en Andalucía arruina los planes a Sánchez y sentencia a ‘Chiqui’ Montero

A Pedro Sánchez le espera otro apagón electoral.

Y es que Andalucía fundirá las pocas luces de ‘Chiqui’ Montero.

El marido de Begoña sabía que las autonómicas tocaban, pero creía que sería en junio, con Juanma Moreno Bonilla agotando el plazo máximo para convocar. Sin embargo, el popular cogió a pie cambiado al líder del PSOE y le ha arruinado su calendario electoral, en el que esperaba alargar más en el tiempo la tragedia de Adamuz, los problemas con el AVE en Málaga, la falta de Presupuestos o la polémica con el cupo catalán.

Además, el anuncio se produce cuando la casa del ahora ex número tres de Montero, José Antonio Marco Sanjuán, ha sido registrada debido a la causa que le señala por cohecho, por cobrar mordidas a cambio de archivar pleitos con Hacienda; su exjefe de gabinete, Carlos Moreno Medina, está salpicado por el caso Koldo; y su presidente de la SEPI, Vicente Fernández, fue detenido por una causa que investiga el presunto amaño de contratos. La cosa huele que apesta. La corrupción está demasiado cerca como para no enterarse y las causas, muy recientes, como para poder obviarlas.

Pero el adelanto —además de sentenciar a la mayor sanchista del reino— también saca de la ecuación la posibilidad de que el presidente del Gobierno sorprendiera con una macrojornada electoral mezclando las andaluzas y las catalanas con las generales.

Aunque en Moncloa no estaban decididos a aplicar la jugada, tampoco la habían descartado, a la espera de entender cuál va a ser el efecto de la guerra en Irán y el impacto de su campaña «no a la guerra» para movilizar a su electorado.

Sin embargo, Moreno Bonilla fue más rápido que todos y acerca a Chiqui Montero al matadero electoral.

Este y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este martes, 24 de marzo, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.