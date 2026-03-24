Ester Muñoz hunde a Rosa Villacastín tras sus amenazas en redes sociales: «¡Al menos escribe bien mi nombre!»

El sectarismo los carcome.

La deriva autoritaria y guerracivilista de la izquierda se ha profundizado desde que llegó Pedro Sánchez al poder.

Pero, además de sus ministros gamberros, como Óscar Puente y Óscar López, sus periodistas palmeros se han sumado a impulsar el odio y la división entre los españoles, siguiendo el mantra de «nos conviene que haya tensión» que acuñó el gurú del marido de Begoña, José Luis Rodríguez Zapatero.

Una de estas fervientes acólitas de Sánchez es la activista Rosa Villacastín, que no pierde oportunidad para derramar bilis contra todos los que no piensan como ella o como su amado líder le ordena que piense.

Y la última diana de odio, o quizá deberíamos decir Hodio, ha sido la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a quien ha amenazado por hacer oposición al Gobierno de Sánchez:

«Esther Muñoz, @PP: mírate al espejo, eres lo peor que ha pasado por la política española. Lo pagarás, no lo dudes».

La respuesta de Ester Muñoz ha sido un auténtico bofetón que deja a Villacastín a la altura del betún:

«Querida Rosa, si me vas a amenazar, al menos escribe bien mi nombre. Entiendo los nervios y el miedo a que la izquierda salga del poder. También entiendo que no te gusten las mujeres libres que no piden perdón por decir lo que piensan. Pero deja un poco las rrss., porque luego esa rabia y frustración acaban en amenazas como las que me haces».