Ketty Garat estalla ante el ataque de Zapatero (PSOE) contra ella durante la entrevista con el tibio Alsina

Ni el papel lo aguanta todo ni todo lo que se suelta en las ondas se volatiliza como por arte de magia.

La periodista de investigación Ketty Garat, adjunta a la dirección de ‘The Objective‘, no se quedó callada tras el insólito ataque personal que recibió en la mañana del 23 de marzo de 2026 del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante su entrevista en ‘Más de Uno de Onda Cero‘ con Carlos Alsina, Zapatero señaló directamente a Garat y llegó ‘recomendar’ a la cadena que prescindiera de ella como tertuliana, acusándola de publicar, junto a Teresa Gómez, “informaciones falsas” sobre sus negocios y relaciones con Venezuela y la trama Plus Ultra.

El exlíder socialista, visiblemente incómodo y a la defensiva, criticó duramente las informaciones publicadas en los últimos meses sobre su papel como lobista y sus vínculos con el régimen chavista. Zapatero limitó su relación con la empresa Análisis Relevante a un mero “consultor externo” y negó cualquier implicación directa en el rescate de Plus Ultra, pero no dudó en atacar a los medios que investigan sus actividades.

Es insólito lo que se ha producido esta mañana: que un ex presidente del Gobierno como Zapatero le reproche a un medio de comunicación privado que me tenga contratada a mí como tertuliana. El único reproche lo acabará recibiendo él por sus actividades de lobista con dictaduras.… — Ketty Garat (@KettyGarat) March 23, 2026

Garat respondió con contundencia a través de sus redes y en los programas en los que participa:

Es insólito lo que se ha producido esta mañana: que un expresidente del Gobierno como Zapatero le reproche a un medio de comunicación privado que me tenga contratada a mí como tertuliana. El único reproche lo acabará recibiendo él por sus actividades de lobista con dictaduras.

La periodista, conocida por sus exclusivas sobre los entresijos del sanchismo y las conexiones del PSOE con Venezuela, publicó, al igual que otros compañeros, en las últimas semanas informaciones sobre presuntos vuelos de Zapatero en Falcon a la República Dominicana y reiteró que «a día de hoy no hay ninguna duda de que hay un entramado relacionado con el petróleo en cuya cúspide estaba Zapatero».

El propio director de ‘The Objective’, Álvaro Nieto, fue contundente a la hora de exigir un mínimo de rigor al zascandil Zapatero:

Esta mañana ha estado Zapatero en Onda Cero echando mierda sobre THE OBJECTIVE citando diversas informaciones, algunas de las cuales ni siquiera las hemos publicado nunca. Agradezco la publicidad gratuita que nos regala, pero le pediría un poco más de rigor y, si no es mucha… — Álvaro Nieto (@alvaronieto) March 23, 2026

Carlos Alsina se limitó, ante los ataques de Zapatero contra la periodista de ‘The Objective’, a ponerse de perfil y a decir que ella no participaba en su programa.