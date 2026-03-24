  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

LA PERIODISTA DE 'THE OBJECTIVE' NO LE PASA UNA AL POLÍTICO SOCIALISTA

Ketty Garat estalla ante el ataque de Zapatero (PSOE) contra ella durante la entrevista con el tibio Alsina

El director de 'Más de Uno' (Onda Cero) se limitó a decir que la tertuliana a la que se refería el expresidente del Gobierno no participaba en su programa

Archivado en: Carlos Alsina | Gobierno de España | José Luis Rodríguez Zapatero | Ketty Garat | Onda Cero | Periodismo | Periodismo Online | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Radio

Más información

Alsina provoca que Zapatero tire a la basura el poco honor que le quedaba: «Soy amigo de Delcy y de su hermano»

Alsina provoca que Zapatero tire a la basura el poco honor que le quedaba: «Soy amigo de Delcy y de su hermano»

Ni el papel lo aguanta todo ni todo lo que se suelta en las ondas se volatiliza como por arte de magia.

La periodista de investigación Ketty Garat, adjunta a la dirección de ‘The Objective‘, no se quedó callada tras el insólito ataque personal que recibió en la mañana del 23 de marzo de 2026 del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante su entrevista en ‘Más de Uno de Onda Cero‘ con Carlos Alsina, Zapatero señaló directamente a Garat y llegó ‘recomendar’ a la cadena que prescindiera de ella como tertuliana, acusándola de publicar, junto a Teresa Gómez, “informaciones falsas” sobre sus negocios y relaciones con Venezuela y la trama Plus Ultra.

El exlíder socialista, visiblemente incómodo y a la defensiva, criticó duramente las informaciones publicadas en los últimos meses sobre su papel como lobista y sus vínculos con el régimen chavista. Zapatero limitó su relación con la empresa Análisis Relevante a un mero “consultor externo” y negó cualquier implicación directa en el rescate de Plus Ultra, pero no dudó en atacar a los medios que investigan sus actividades.

Garat respondió con contundencia a través de sus redes y en los programas en los que participa:

Es insólito lo que se ha producido esta mañana: que un expresidente del Gobierno como Zapatero le reproche a un medio de comunicación privado que me tenga contratada a mí como tertuliana. El único reproche lo acabará recibiendo él por sus actividades de lobista con dictaduras.

La periodista, conocida por sus exclusivas sobre los entresijos del sanchismo y las conexiones del PSOE con Venezuela, publicó, al igual que otros compañeros, en las últimas semanas informaciones sobre presuntos vuelos de Zapatero en Falcon a la República Dominicana y reiteró que «a día de hoy no hay ninguna duda de que hay un entramado relacionado con el petróleo en cuya cúspide estaba Zapatero».

El propio director de ‘The Objective’, Álvaro Nieto, fue contundente a la hora de exigir un mínimo de rigor al zascandil Zapatero:

Carlos Alsina se limitó, ante los ataques de Zapatero contra la periodista de ‘The Objective’, a ponerse de perfil y a decir que ella no participaba en su programa.

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE DEPORTE
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]