David Alandete deja a la altura del betún a Antonio Maestre tras acusarle de operador político: «¡No te enfades!»

David Alandete ha retratado al odiador Antonio Maestre tras dedicarle un artículo en el que se dedica a insultar y menospreciar su labor como corresponsal en Washington.

Como suele ser habitual, el activista sanchista, en lugar de intentar ser constructivo o al menos respetuoso con quienes no opinan como él, publicó un «análisis» en el que afirma que el periodista de ABC dedica más tiempo a hablar de sí mismo que a otra cosa.

Además, le señala por ser un «operador político» que fracasa en su labor porque no le pregunta al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su aparición en los papeles Epstein, y en cambio le pregunta sobre España. Concluye que, como resultado, esto enaltece la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«El corresponsal de ‘ABC’ en Washington es, por encima de todo, un operador político, mucho más efectivo en sentido contrario al que pretende, porque cada pregunta refuerza el papel de Pedro Sánchez, pero un actor político de primer orden porque tiene acceso al demente de pelo naranja que está llevando al mundo al desastre. Hacer preguntas no es el trabajo de un periodista; el trabajo es hacer las preguntas adecuadas e incómodas que no te quieren contestar. Ser un buen periodista y hacer tu trabajo sería preguntarle qué tiene que decir sobre la aparición de su nombre en los papeles de Epstein y el hecho de que se hayan censurado documentos por parte del Departamento de Justicia sobre su implicación directa en las actividades del pedófilo. Lo que ocurre es que, si David Alandete le hace esa pregunta, igual le quitan la acreditación».

Tras este derrame de bilis del activista de extrema izquierda, vino la respuesta de Alandete a través de su perfil en X.

Y ha sido un auténtico bofetón en el que ha retratado a Maestre, hijo de múltiples padres, recordando los distintos tuits en los que el bulero respondía a varios usuarios afirmando que su padre había sido camionero, dependiente, pastor o agricultor:

«¡No te enfades, ya sé que se me pasó felicitarte el Día del Padre, Antonio!».