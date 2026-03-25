El expresidente de Venezuela desvela el futuro de Maduro, Delcy y Zapatero

Pedro Carmona Estanga, quien asumió brevemente la presidencia interina de Venezuela en abril de 2002 tras el golpe contra Hugo Chávez, rompe su relativo silencio para analizar en ‘La Burbuja‘ de Periodista Digital el convulso escenario político que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El empresario y doctor en Economía, de 84 años y residente actual en España, ha sido claro y sin ambages: «Cayó la cabeza del régimen, no el régimen».

Según Carmona, la detención de Maduro no ha supuesto el fin del chavismo-madurismo. La estructura de poder permanece intacta, con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez al frente, Diosdado Cabello como figura clave y el alto mando militar y el fiscal general manteniendo el control del aparato del Estado.

Carmona no ahorra críticas a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Para él, su legitimidad es nula porque proviene de unas elecciones que califica de fraudulentas, las mismas que mantuvieron a Maduro en el poder.

«Delcy Rodríguez es tan ilegítima como Maduro», afirma rotundamente. Y añadió que, aunque parece haber algún tipo de «compromiso de colaboración» con Estados Unidos —evidenciado en la liberación gradual y limitada de presos políticos—, duda seriamente de que esta misma estructura, corresponsable de años de crisis, represión y éxodo masivo, pueda servir de base para una verdadera transición democrática en Venezuela.

El histórico dirigente chavista Diosdado Cabello también entra en el radar de Carmona, quien lo señala como «un riesgo para la transición». Su influencia en el aparato militar y en las bases más radicales del chavismo podría complicar cualquier proceso de cambio real.

¿Y qué pasa con José Luis Rodríguez Zapatero? El expresidente español ha sido muy activo en los últimos meses en Venezuela: ha viajado al país, se ha reunido con Delcy y Jorge Rodríguez, y ha defendido públicamente una «normalización» que muchos sectores opositores ven como un blanqueamiento del régimen.

Carmona, históricamente crítico con las mediaciones internacionales que considera demasiado complacientes con el chavismo, deja entrever en su análisis que cualquier transición que pase por las mismas figuras del régimen (incluyendo apoyos externos como Zapatero) corre el riesgo de perpetuar el sistema en lugar de desmantelarlo.