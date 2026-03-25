Feijóo y Abascal bombardean el búnker del «No a la guerra» de Sánchez restregándole en la cara su corrupción

Menuda ensalada de zascas que se ha llevado el marido de Begoña en la sesión de este miércoles en el Congreso.

Pedro Sánchez se presentó en el Hemiciclo para intentar vender como éxito el decreto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros tras un esperpento protagonizado por su socio de desgobierno, Sumar.

Su intervención empezó ‘fuerte’, atacando al expresidente José María Aznar, sacando pecho por haberse convertido en el mayor antitrumpista del mundo y en el líder de la extrema izquierda tras asumir todos los postulados de Podemos y otras formaciones similares.

Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal destruyeron el endeble búnker de su impostado «no a la guerra», restregando en su cara toda la corrupción y miseria que carcome a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

El popular hundió al puto amo del PSOE con la foto de Sánchez en los misiles de Irán, difundida por agencias iraníes cercanas a la Guardia Revolucionaria como Tasnim y que también fue recogida por la Agencia EFE, en la que aparece el rostro de Sánchez junto a una frase suya: «Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana. Gracias, Primer Ministro».

Feijóo sintetizó su postura en una frase: «Señor Sánchez, le resumo nuestra posición: no a la guerra y no a usted».

Por su parte, Abascal retrató la hipocresía del presidente con el impostado lema contra la guerra: «¿Cuál es su postura? ¿La de mandar buques de guerra o la de las pancartas gigantes del no a la guerra? ¿Por qué ha escenificado ambas? En realidad, da igual lo que diga o lo que haga el señor Sánchez aquí o en cualquier parte. Su postura se puede resumir siempre en un no a la verdad. Miente como siempre».

Afeó cómo aprovecha cualquier desastre «para hacer caja» con sus socios y para «tapar sus corrupciones». Y profundizó la humillación a Sánchez con una frase contundente:

«Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa. Porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles en forma de destrucción y de daño a sus condiciones de vida».

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el ‘24×7’ de este miércoles, 25 de marzo, con la participación del periodista Marcos Ondarra y Lázaro Mireles, exiliado cubano.