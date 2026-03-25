Santiago Segura sopapea a una ‘charontosaurio’ por despreciar a los espectadores de ‘Torrente, presidente’

Quiso tener su momento de gloria.

Y acabó tupida a zascas.

María Guerra, periodista especializada en cine, entrevistó al personaje del momento, a Santiago Segura.

El director de ‘Torrente, presidente‘ atajó todas y cada una de las burlas hacia VOX, empezando por las que esta comunicadora trató de hacer contra los espectadores que fueron a ver la sexta entrega de la saga:

No es que me gusta Hannibal Lecter, pero no estoy en el cine con la sensación de que hay gente que me quiera comer, pero con Torrente sí que tuve la sensación de que estaba rodeada de gente que iba a votar a VOX. Me sorprendió y pensé si los de VOX se consideran a sí mismos unos gañanes. Eso me encantó.

Segura, presto a saltar, le espetó este primer zasca:

A mí lo que me encanta es que tú te sintieses rodeada de votantes de VOX, pero ¿en qué lo sentiste?

Guerra replicó:

En que se reían.

Y el director añadió con ironía:

¡Ah, que se reían!

Aseveró que, a día de hoy, muchos votantes de Podemos han ‘desviado’ su elección a VOX porque tiene un discurso que sintoniza con sus ideas:

Cuando la gente dice que no los entiende, perdona, son gente desencantada. Dirán que esto es un bulo, pero mucha gente de Podemos, que ha desaparecido casi, vota ahora a VOX. La gente quiere sentido común, quieren que alguien les diga cosas que quieren oír y no cosas que no entienden.

Reconoció ser de izquierdas, pero valoró el discurso de VOX y sus argumentos de peso: