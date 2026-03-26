Patxi López enloquece, insulta a todo el mundo y despierta el aplauso del autoritario Pedro Sánchez

La deriva autoritaria del Gobierno de Sánchez es cada vez más preocupante.

Y no solo porque les lleva a cometer ridículos como el de Chiqui Montero elogiándose a sí misma en tercera persona o a usar las redes sociales como el vertedero de todo el odio y sectarismo que tienen los más acérrimos acólitos del marido de Begoña, como el pitbull Óscar Puente.

El último en demostrar su abrazo al autoritarismo sanchista es el inefable Patxi López.

El circo del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados cayó todavía más bajo con una de las intervenciones más macarras que se le recuerdan a un político.

Tras cargar contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de quien dijo que «cada vez que habla demuestra que no es más que un ignorante supino», pasó a sacar pecho por haber «acabado» con ETA.

«¿Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez entender el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, sino una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas? Ya vale, ya vale de esa utilización de mierda. Eso son ustedes. Son ustedes los que utilizan a las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia».

Para completar el esperpento, desde la tribuna del Parlamento acusó directamente a un ciudadano —Vito Quiles— sin voz ni representación ni capacidad de defensa, de ser un «matón de barrio» y un «acosador de mujeres».

Siguiendo en la línea del propio López, una intervención de mierda.

Las líneas que se están cruzando son muy peligrosas y el discurso guerracivilista solo termina en violencia y agresiones físicas, como la que sufrió el reportero de El Español por cubrir una manifestación de bilduetarras en Pamplona.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 26 de marzo, junto a la abogada de HazteOír, Nouna Lozano.