Iker Jiménez, Carmen Porter, Bea Talagón y Jorge Calabrés se descojonan de los «asesores» del Gobierno Sánchez: «Koldo, Tito Berni…»

Momento descacharrante en Horizonte.

Y es que el desmadre del Gobierno de Pedro Sánchez parece sacado de una película de comedia negra, con un guion que daría risa si no fuera porque quienes pagamos los platos rotos de su juerga —nunca mejor dicho— somos todos nosotros.

En el programa de Cuatro hablaban sobre el ridículo de María Jesús Montero elogiándose a sí misma en tercera persona y otras declaraciones penosas de distintos miembros del Ejecutivo socialista.

Bea Talagón comentaba su experiencia dentro de la política y detalló cómo hay líderes y dirigentes en los partidos políticos que se encuentran prácticamente aislados de la realidad y de las críticas debido a grupos que los rodean.

«A la conclusión a la que yo llegué es que, tristemente, hay mucho ‘trepa’, hay mucho inútil que confunde hacer bien su trabajo con chuparle las botas al jefe. Y entonces van a decirle lo que creen que el jefe quiere oír».

Y, en ese momento, ante los continuos esperpentos del Gobierno de Sánchez, Iker Jiménez preguntó: «¿Pero qué asesores tiene esta gente? Si tiene cientos, ¿no?».

El más rápido fue Jorge Calabrés, que respondió: «Koldo, Salazar, Cerdán, la banda del Peugeot».

La respuesta desató las risas de todos los que se encontraban en el plató, recordando los escándalos de corrupción y los de carácter sexual de distintos socialistas.

Sin embargo, el jefe de investigación de El Español, en tono serio, agregó que no lo decía en broma, sino que estos han sido los asesores del presidente del Gobierno.

«Estos son los asesores que ha tenido Pedro Sánchez en primera persona».

Carmen Porter añadió sal a la herida adelantando que el tema de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo venía a continuación: «Unas fotitos».