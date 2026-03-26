  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN HORIZONTE

Iker Jiménez, Carmen Porter, Bea Talagón y Jorge Calabrés se descojonan de los «asesores» del Gobierno Sánchez: «Koldo, Tito Berni…»

Risas en el plató mientras analizaban el ridículo de María Jesús Montero elogiándose a sí misma en tercera persona

Archivado en: Autonomías | Gobierno | Periodismo Online | Política

Más información

Iker Jiménez en &#039;Cuarto Milenio&#039;

Iker Jiménez machaca a Pablo Iglesias e Irene Montero con una durísima reflexión sobre el hundimiento de Podemos

Ana Rosa Quintana

Ana Rosa hunde a 'Chiqui' Montero y Zapatero por su ridiculez al elogiarse a sí mismos en tercera persona

Momento descacharrante en Horizonte.

Y es que el desmadre del Gobierno de Pedro Sánchez parece sacado de una película de comedia negra, con un guion que daría risa si no fuera porque quienes pagamos los platos rotos de su juerga —nunca mejor dicho— somos todos nosotros.

En el programa de Cuatro hablaban sobre el ridículo de María Jesús Montero elogiándose a sí misma en tercera persona y otras declaraciones penosas de distintos miembros del Ejecutivo socialista.

Bea Talagón comentaba su experiencia dentro de la política y detalló cómo hay líderes y dirigentes en los partidos políticos que se encuentran prácticamente aislados de la realidad y de las críticas debido a grupos que los rodean.

«A la conclusión a la que yo llegué es que, tristemente, hay mucho ‘trepa’, hay mucho inútil que confunde hacer bien su trabajo con chuparle las botas al jefe. Y entonces van a decirle lo que creen que el jefe quiere oír».

Y, en ese momento, ante los continuos esperpentos del Gobierno de Sánchez, Iker Jiménez preguntó: «¿Pero qué asesores tiene esta gente? Si tiene cientos, ¿no?».

El más rápido fue Jorge Calabrés, que respondió: «Koldo, Salazar, Cerdán, la banda del Peugeot».

La respuesta desató las risas de todos los que se encontraban en el plató, recordando los escándalos de corrupción y los de carácter sexual de distintos socialistas.

Sin embargo, el jefe de investigación de El Español, en tono serio, agregó que no lo decía en broma, sino que estos han sido los asesores del presidente del Gobierno.

«Estos son los asesores que ha tenido Pedro Sánchez en primera persona».

Carmen Porter añadió sal a la herida adelantando que el tema de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo venía a continuación: «Unas fotitos».

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]