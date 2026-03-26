¡Patxi López se pone agresivo con Ndongo!

En La Burbuja de este jueves, 26 de marzo, hablaremos con el reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, para que nos dé todos los detalles de las últimas ‘aventuras’ del nuevo «matón» del sanchismo: Patxi López.

El amigo de los etarras, además de insultar a Feijóo y a Abascal, ahora se dedica a señalar y amedrentar a periodistas. Y Ndongo ha sido su último objetivo.

Analizaremos este y otros asuntos de actualidad junto al analista político Martín Ynesterillas; el escritor y autor de El sitio. Los rebeldes del Alcázar, Fran Ruiz; el general retirado Blas Piñar; miembros del Movimiento Mundial Masculista, y habrá tiempo para hablar de cine junto a Luis Ruiz de Asia.