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Cayetana atiza a TVE por un penoso rótulo que insulta a Moreno Bonilla: «Pseudomedio»

«Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo»

Cayetana Álvarez de Toledo
Cayetana Álvarez de Toledo.
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El esperpento de TVE no tiene fin.

La televisión pública, convertida en ‘TelePedro’, se ha convertido en el brazo propagandístico del presidente del Gobierno.

Y ya no disimulan ni un poco.

El último caso ha sido un patético rótulo difundido en el programa de Silvia Intxaurrondo, en el que cargaron contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Lo más esperpéntico de todo es que en La hora de La 1 lo colocaron al inicio de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre la guerra, en la que se más que explicar las medidas se dedicó a insultar, como si estuviera en una taberna, a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal.

«Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo».

La pifia no ha pasado desapercibida, y una de las que salió a criticar con dureza la deriva propagandística a favor de Sánchez ha sido Cayetana Álvarez de Toledo.

La popular lanzó una crítica afilada desde su perfil de X (antes Twitter) a la corporación pública por la enésima salida de tono, recordando el Reglamento Europeo de Libertad de Medios:

«1. Rótulo de TVE.

“Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo”.

2. Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Pieza clave del Plan de Acción por la Democracia de Félix Bolaños.

“Los Estados miembros garantizarán que los [medios públicos] sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional, y ofrezcan de un modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias, de conformidad con su mandato de servicio público”.»

Ante esta nueva pifia, Álvarez de Toledo sentencia:

«TVE, pseudomedio. Sánchez, demócrata fallido».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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