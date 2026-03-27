Pedro Sánchez se supera y cambia a ‘Chiqui’ Montero por uno del clan Ximo Puig salpicado por la corrupción

Una vez puede ser un error. Dos, casualidad. Tantas, ya la cosa huele mal.

El ojo de la agencia de colocación Pedro Sánchez SL está más desviado que el sentido democrático del marido de Begoña.

Su último «fichaje» ha sido Arcadi España para sustituir a María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Aunque su perfil público no es tan conocido, el economista es un «discípulo» del expresidente valenciano Ximo Puig.

Y, al igual que el político de Morella, la corrupción le salpica.

De acuerdo con El Debate, España otorgó dos contratos a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, del constructor José Ruz, sociedad investigada por el Tribunal Supremo por la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

El monto de los contratos alcanzaría casi un millón de euros.

Es curioso que Sánchez haya decidido colocar como recambio de Chiqui Montero, cuyo entorno está siendo investigado por casos de corrupción, a alguien que también está salpicado por contratos opacos.

Igual de curioso es que su antiguo jefe, Ximo Puig, afirmó en TV3 que el nombramiento de España como el titular de Hacienda «es una buena noticia para Cataluña».

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este viernes, 27 de marzo, junto a la periodista de Democrata.es, Carmen Obregón, y el diputado de VOX en el Congreso, Ignacio Hoces.