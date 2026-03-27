El fotógrafo de EFE que vivió el ataque de Patxi López a Vito Quiles deja en bolas al socialista

El fotógrafo de EFE Javier Lizón participa en La Retaguardia para dar todos los detalles del momento en que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, increpó y llamó «basura» a Vito Quiles.

El testimonio del profesional de la información tiene mucho valor, ya que es empleado de un medio público, algo que hay que resaltar tanto por su tono como por el hecho de dar un paso al frente en medio de la campaña de colonización de todo lo público que, según denuncia, impulsa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como en el caso de TVE, a la que ha transformado por completo en «TelePedro».

En este sentido, ha destacado que el espíritu de la agencia es informar sin ningún tipo de sesgo o línea editorial, recordando el lema «si algo pasa, EFE siempre está».

«Soy prudente porque trabajo en la cuarta agencia del mundo, la primera en lengua hispana, una empresa maravillosa y fantástica, pero sé que esto no hace gracia, que yo esté en un medio de comunicación hablando de esto. De hecho, me llegan cosas».

Contó que ese día se produjo mucha información parlamentaria y que, al final, tuvo lugar el encontronazo.

«Lo que me escandalizó ya no es el hecho de que un político se dirija a un periodista y le insulte, que es tremendo, sino lo que me parece mal es la forma de actuar de los otros periodistas. Si atacan a uno, atacan a todos. Da igual qué parlamentario esté ahí».

Advierte de que la tensión permanente que se está imponiendo desde la política pone en peligro la libertad de expresión consagrada en la Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos.