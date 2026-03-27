  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EL DIRECTOR DE ELDIARIO.ES SE CUBRE DE INMUNDICIA CON UN MENSAJE EN REDES VOMITIVO A MÁS NO PODER

¡Qué miserable! Ignacio Escolar utiliza la muerte por eutanasia de Noelia Castillo para burlarse de Abogados Cristianos

"Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia"

Ignacio Escolar y el vomitivo tuit.
Ignacio Escolar y el vomitivo tuit.
Archivado en: Ignacio Escolar | Periodismo | Periodismo Online

Más información

Murió sola, como pidió: la última madrugada de Noelia Castillo

Murió sola, como pidió: la última madrugada de Noelia Castillo

Más vomitivo, imposible.

Mientras la familia de Noelia Castillo lloraba la pérdida de su hija de solo 25 años, Ignacio Escolar encontró en su muerte un motivo para el sarcasmo y el ataque político.

La joven catalana, que quedó parapléjica tras un dramático intento de suicidio en 2022 y sufría un «sufrimiento insoportable» según su propia descripción, recibió en la tarde del 26 de marzo de 2026 la eutanasia en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, después de casi dos años de batalla judicial.

Lo que debería ser un momento de dolor íntimo y respeto por una decisión tan extrema se convirtió, para el fundador de elDiario.es, en una oportunidad más para arremeter contra Abogados Cristianos, la asociación que asesoró al padre de Noelia, Gerónimo Castillo, en su intento por proteger la vida de su hija y cuestionar si la joven estaba en plenas facultades mentales para tomar una decisión de tal calibre.

Este fue su mensaje en redes sociales:

Las críticas no se hicieron esperar:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BOLSOS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]