¡Qué miserable! Ignacio Escolar utiliza la muerte por eutanasia de Noelia Castillo para burlarse de Abogados Cristianos

Más vomitivo, imposible.

Mientras la familia de Noelia Castillo lloraba la pérdida de su hija de solo 25 años, Ignacio Escolar encontró en su muerte un motivo para el sarcasmo y el ataque político.

La joven catalana, que quedó parapléjica tras un dramático intento de suicidio en 2022 y sufría un «sufrimiento insoportable» según su propia descripción, recibió en la tarde del 26 de marzo de 2026 la eutanasia en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, después de casi dos años de batalla judicial.

Lo que debería ser un momento de dolor íntimo y respeto por una decisión tan extrema se convirtió, para el fundador de elDiario.es, en una oportunidad más para arremeter contra Abogados Cristianos, la asociación que asesoró al padre de Noelia, Gerónimo Castillo, en su intento por proteger la vida de su hija y cuestionar si la joven estaba en plenas facultades mentales para tomar una decisión de tal calibre.

Este fue su mensaje en redes sociales:

Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia https://t.co/lmgDk34tQU — Ignacio Escolar (@iescolar) March 26, 2026

Las críticas no se hicieron esperar:

¿Por qué no acompañáis la noticia con un meme para que nos podamos reír todos? Lo digo porque esta noticia tiene que ser una broma. Poner esta mierda de noticia con el cuerpo de Noelia aún caliente debería ser suficiente para que os quiten el título de periodismo. pic.twitter.com/jAUW8rWXdN — Guts (@Guts1Berserk1) March 27, 2026

Desde Chile leyendo el titular mas bajo, despreciable y asqueroso que podría haber leido alguna vez.. lo bueno, es que les queda poco tiempo de existencia al periodismo woke español.. en pocos años mas los musulmanes se los comerán vivos y la «pija de Ala» llegará a sus vidas.. pic.twitter.com/W2naNbHfdZ — Alvaro Rivas (@arivaj1) March 27, 2026

Solo un “periódico” como este es capaz de meter en la misma frase la palabra morir (que realmente es suicidio) de una niña de 26 años y la palabra ganar… — David Garcia (@Davidinsitu) March 27, 2026

Aqui no gana nadie. A esto ha llevado vuestra propuesta sociedad a una chavala de 25 años. HDLGP. — Oscar2789 (@Oscargarci24) March 27, 2026

¿Noelia gana?

Aquí no ha ganado NADIE, solo hemos perdido todos… y por lo que veo, ustedes habéis perdido algo aún peor, habéis perdido la cordura, y la sensatez.

Muy desproporcionado este artículo/tweet…

Tenía 25 años.

Que asco estos “diarios”… — Néstor Vera (@NestorVeraBo92) March 27, 2026