Una cubana destruye a Pablo Iglesias por su ‘enamoramiento’ con la dictadura en Cuba: «Le llamamos ‘Pablenin’»

Colosal.
El esperpento de Pablo Iglesias en Cuba sigue dando de qué hablar, tanto por el circo con la flotilla que promocionó —aunque no viajó con ellos en barco, sino cómodamente en avión porque él es la casta— como por su hipocresía y su sumisión ante el dictador Miguel Díaz-Canel con una patética entrevista.
Y a quienes menos gracia les hace el derroche de cinismo y miseria del líder en la sombra de Podemos es a los cubanos, en especial a aquellos que tuvieron que huir del régimen castrista para poder sobrevivir.
Una de ellas no se ha guardado nada.
Se trata de una cubana entrevistada por el reportero RescueYou, que ha cargado duramente contra el marido de Irene Montero por ser un enamorado de cualquier dictador vivo, como lo demuestra su defensa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez o los ayatolás.
Además, ha retratado a Iglesias al incidir en que lo que hay detrás del apoyo a estas dictaduras no es una cuestión ideológica, sino de interés económico:
«¡Ay, el Chepas! Nosotros le decimos “Pablenin”, ya te lo puedes imaginar. Él es un enamorado de la dictadura cubana, una dictadura asesina que durante 67 años ha tenido secuestrados a 11 millones de cubanos, y los que estamos fuera tenemos que estar manteniendo a nuestras familias porque ese sistema socialista, desde el 1 de enero del 59, cuando entró por la fuerza, fracasó.
Entonces, sencillamente, este señor que está aquí está pagado por Irán, por las narcodictaduras de Cuba —que es la cabeza de la serpiente— y Venezuela, y por eso está yendo allí a recoger su dinero y también a que adoctrinen a la gente que viene detrás de él. Y, sencillamente, es eso, caballero: todo se trata de dinero. No se trata de luchar por las libertades de nadie, ni de solidaridad, ni muchísimo menos.
Y lo único que tienen para mantener su discurso es decir que en Cuba hay un bloqueo y echarle la culpa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre buscan un enemigo externo: ese es el «ABC» del socialismo y el comunismo.
Pero a nosotros, los cubanos, no nos pueden contar historias, porque sabemos perfectamente que en Cuba jamás ha habido bloqueo. La comida que llega lo hace a través de Estados Unidos: el pollo que se vende en Cuba pone “made in USA”, es decir, criado en Estados Unidos, ¿verdad? Porque, como está pasando en España, lo primero que hicieron cuando llegaron fue acabar con la agricultura, acabar con los medios de producción y centralizar el poder, que es lo mismo que está pasando aquí en España para empobrecer a la población y hacer que tengas que vivir de papá Estado, que, por cierto, se queda con todo tu dinero».