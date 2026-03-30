Una cubana destruye a Pablo Iglesias por su ‘enamoramiento’ con la dictadura en Cuba: «Le llamamos ‘Pablenin’»

Colosal.

El esperpento de Pablo Iglesias en Cuba sigue dando de qué hablar, tanto por el circo con la flotilla que promocionó —aunque no viajó con ellos en barco, sino cómodamente en avión porque él es la casta— como por su hipocresía y su sumisión ante el dictador Miguel Díaz-Canel con una patética entrevista.

Y a quienes menos gracia les hace el derroche de cinismo y miseria del líder en la sombra de Podemos es a los cubanos, en especial a aquellos que tuvieron que huir del régimen castrista para poder sobrevivir.

Una de ellas no se ha guardado nada.

Se trata de una cubana entrevistada por el reportero RescueYou, que ha cargado duramente contra el marido de Irene Montero por ser un enamorado de cualquier dictador vivo, como lo demuestra su defensa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez o los ayatolás.

Además, ha retratado a Iglesias al incidir en que lo que hay detrás del apoyo a estas dictaduras no es una cuestión ideológica, sino de interés económico: