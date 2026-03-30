El influencer Sánchez intenta atacar a Trump y sale escaldado: invierte menos en ciencia que EEUU, Europa y la OCDE

Pedro Sánchez miente hasta con las prendas que usa.

El último esperpento perpetrado por el marido de Begoña en su cuenta de TikTok ha sido presumir de su apoyo a la ciencia como parte de su discurso antitrumpista, copiado de los demócratas, la oposición del presidente Donald Trump.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el presidente del Gobierno ha aparecido con una gorra roja con letras blancas, al estilo de la que usa su homólogo estadounidense con el mensaje MAGA («Make America Great Again»), pero con un leve cambio: «Make Science Great Again» («Hagamos la ciencia grande otra vez»).

Aunque en el vídeo el marido de Begoña no se dedica a atacar a Trump, sino a soltar una frase con doble sentido —«Hoy vamos a darle caña»— y a mostrar su recorrido en bicicleta por un bosque, la prenda utilizada por el líder del PSOE ha dado de qué hablar por interpretarse como un ataque contra el presidente estadounidense.

Resulta llamativo que Sánchez utilice un lema en defensa de la ciencia como arma arrojadiza cuando su Gobierno invierte mucho menos que el de Estados Unidos en I+D.

En 2024, España invirtió alrededor del 1,50 % del PIB en este ámbito (récord histórico, según el INE). Sin embargo, Estados Unidos invierte en torno al 3,5 % de su PIB en investigación científica. Pero es que el Ejecutivo sanchista destina mucho menos que la media europea que se ubica en un 2,26% del PIB en 2024. Además, también invertimos bastante menos que la OCDE cuya media se ubica alrededor del 2,7% del PIB, de acuerdo a cifras de la propia organización.

Por aportar más contexto, Sánchez invierte más en defensa que en ciencia. Cabe recordar que España ha alcanzado el 2 % del PIB en gasto en defensa por su compromiso adquirido el año pasado con la OTAN.

También resulta curioso que ahora el líder del PSOE se presente como un ferviente defensor de la ciencia o que sus posturas respondan a criterios científicos, como afirmó durante la pandemia. Sin embargo, conviene recordar que el comité de expertos que supuestamente delineaba las medidas adoptadas nunca existió.