Soto Ivars estalla por la subida permanente de impuestos de Pedro Sánchez: «No hay un p*t0 servicio que funcione mejor»

No es ningún secreto que el estado de las infraestructuras y de los servicios públicos es peor que hace ocho años. Es decir, que desde que Pedro Sánchez se instaló en Moncloa, los españoles tenemos peor calidad de vida. Pero es que, además, el líder socialista no ha parado de subir impuestos.

Sin importar el volcán, la pandemia, los incendios, la invasión de Rusia a Ucrania, la DANA o la guerra de Irán —los sucesos que el marido de Begoña usa reiteradamente como excusa ante su falta de gestión—, el Gobierno no ha dejado de aumentar su recaudación.

Y Juan Soto Ivars ha dicho basta.

El escritor ha estallado de indignación ante el aumento constante de los impuestos por parte de Pedro Sánchez y cómo todo va cada vez peor, con un Ejecutivo enquistado en Moncloa que es incapaz de gobernar, como demostró el circo montado por Sumar en el Consejo de Ministros para intentar aprobar las medidas por la guerra de Irán.