Alandete hunde al panfleto sanchista El Plural por su embestida contra Felipe González

La deriva de los medios y periodistas arrodillados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es tremenda.

Publican lo que les mandan desde Moncloa y Ferraz, asumen como suyas todas las tesis sobre cualquier tema y atacan a quienes no aplauden como focas al marido de Begoña.

Uno de los que se ha convertido en diana predilecta del PSOE sanchista —y de los activistas tertulianos que posan como analistas políticos en los platós de televisión— es el expresidente Felipe González, quien ahora es poco menos que un peligroso facha.

Y, como suele ser habitual, Sánchez usa todos los medios públicos y del partido para intentar acabar con sus enemigos. Y ahora el objetivo parece ser linchar a González por tener la osadía de criticar la nefasta gestión, la corrupción, la polarización y la pérdida de poder territorial que definen las legislaturas del actual presidente.

La última embestida ha venido por parte de El Plural, ese panfleto sanchista que dirige el bulero Chema Garrido —que fabricó lo de la “bomba lapa” o lo de los dos DNI del juez Peinado—, donde escriben plumas tan «afiladas» como las de Sarah Santaolalla o Paco Álvarez y donde las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero firman el contenido —a través de su empresa Whatthefav— de un magazine dentro de la página.

El libelo se dedica a intentar difamar al expresidente a través de varias notas.

En una, dedicada a los negocios de su empresa familiar, a la que acusan de «especulación inmobiliaria» y en la que incluso añaden el componente familiar al asegurar que su hija está «implicada» en los manejos de Ialcon Consultoría S. L., afirman, sin embargo, en la propia nota que esta «información» «no es una noticia especialmente nueva». Incluso citan a un medio que suelen descalificar por «ser de derechas», Libertad Digital.

Peor todavía es la nota El mapa del “lobby” de Felipe González: empresas, puertas giratorias y vínculos familiares. En esta, el ataque es frontal y lo acusan de tener «constantes acercamientos» con «la derecha política, mediática y económica» del país. Vamos, que el referente durante años de la izquierda ahora es poco menos que un facha simplemente por criticar al «puto amo» de Óscar Puente.

Esto no ha pasado desapercibido para el periodista David Alandete, quien ha atizado con todo al panfleto por su sumisión –no es la primera vez que da un ‘bofetón’ a ese medio– y servilismo con el inquilino de Moncloa.

«La degradación del periodismo español cabe entera en una sola entradilla: no hay delitos, nada reprobable, solo la servidumbre de una basura cutre al servicio de un poder sin ética, incapaz de tolerar a quien incomoda. Toda la ponzoña está concentrada en esta sumisión miserable para desprestigiar a Felipe porque estorba en Moncloa».