Ester Muñoz hunde al «moderado» Carlos Cuerpo por mentir como Pedro Sánchez

La estrategia de Pedro Sánchez no cuela.

Tras la salida de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para ir al matadero electoral en Andalucía, el marido de Begoña nombró como su relevo en el primer cargo a Carlos Cuerpo —y en el segundo a Arcadi España—, un hombre que se percibe como «moderado» y «no político».

Sin embargo, este movimiento, diseñado para intentar aparentar que Sánchez no se ha podemizado ni ha impulsado un discurso guerracivilista estos ocho años, no engaña a la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

La popular ha reflexionado en su perfil en X (antes Twitter) sobre las palabras del ministro de Economía en una entrevista ayer en La SER.

Cuerpo habló sobre la bajada de impuestos implementada por el Ejecutivo —una medida que el PP llevaba exigiendo desde hace años—, aunque no han deflactado el IRPF, una medida que beneficiaría directamente a las rentas más bajas, las más perjudicadas, como siempre, cada vez que hay un desajuste económico.

Sin embargo, el Ejecutivo socialista nunca ha querido realizar esta medida. Recordemos que el año pasado muchas personas que cobraron el salario mínimo tuvieron que pagar el impuesto, diluyendo el aumento del salario más bajo en el escalafón.

Para justificar esta negativa, que perjudica a los que menos tienen, el flamante vicepresidente ha tirado de la principal arma política de Pedro Sánchez, la mentira.

«Ya lo hemos dicho durante estos años: el conjunto de medidas fiscales que se han tomado por parte del Gobierno ha supuesto un incremento de la progresividad. Es decir, el mayor alivio en materia fiscal se ha producido en las rentas medias-bajas, además de otras medidas con las que hemos contribuido a que el poder adquisitivo de los ciudadanos en España haya subido por encima del de países de nuestro entorno, incluyendo países más avanzados del G-7, las siete grandes economías. Cuando miramos la distribución de la renta, allí donde más ha subido el poder adquisitivo ha sido en aquellos hogares de menores rentas o de rentas medianas».

Sigo lamentando tener que rebatir al ministro, pero los salarios no han mejorado. El salario bruto medio está estancado desde 2018 y el salario neto se ha reducido. Me comentaba el otro día un diputado que al presentarle estos datos el otro día en el Congreso, el vicepresidente… https://t.co/uOKaCNePxF pic.twitter.com/6EKDsrjGLo — Jon González (@Jongonzlz) March 30, 2026

Tras semejante mentira, que el presentador José Luis Sastre se traga con patatas porque se ve que nunca va él al supermercado, Ester Muñoz sentenció a Carlos Cuerpo con una frase:

«Es el “moderado”, pero miente igual que Sánchez».