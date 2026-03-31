¡La hemeroteca los condena! Así pedía la procesada Mónica Oltra que los políticos dimitieran al ser imputados

No conocen la vergüenza.

La hipocresía de la extrema izquierda nunca deja de sorprender y cada día se superan más, impulsados por la degradación de la política, profundizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho de la mentira una forma de vivir.

El virus del «cambio de opinión» se ha propagado por todo el espectro de la izquierda y tensionar, insultar y mentir descaradamente se ha vuelto habitual, incluso traicionando tanto sus propias posturas y reivindicaciones que los llevaron a ser relevantes en el pasado.

La última ha sido Mónica Oltra.

La líder de Compromís ha vuelto a la primera línea política con su candidatura a la alcaldía de Valencia, todo pese a estar procesada por la justicia por encubrir presuntamente los abusos de su exmarido a una menor tutelada entre los años 2016 y 2017, cuando era educador en un centro religioso con plazas públicas.

El pasado 5 de marzo se conoció que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió juicio oral contra la política de extrema izquierda, cuyo anuncio como candidata —en el que se victimizó hasta el límite— fue recibido con aplausos de su formación.

Sin embargo, cuando el expresidente valenciano Paco Camps fue acusado en la causa de los trajes, dentro del caso Gürtel —del que finalmente fue absuelto tras un calvario judicial—, ella pedía su dimisión por estar imputado.

«Camps estaba en una vía sin salida desde hacía ya unos meses, es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años, cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias».

¿Qué diría la Oltra del pasado ante esta candidata ya no imputada, sino procesada?