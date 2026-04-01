La contundente reflexión de Pérez-Reverte sobre las sociedades dóciles: «Cuanto más se acostumbraban los ciudadanos…»

Colosal.

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte ha lanzado una afilada reflexión en su perfil de X (antes Twitter) sobre los peligros de la pasividad de las sociedades con los gobernantes con rasgos autoritarios.

En unas breves líneas, el autor de la saga Las aventuras del capitán Alatriste, El problema final o la trilogía de Falcó, entre muchas otras, advierte que las sociedades que se vuelven dóciles y se acostumbran tanto a aceptar como a obedecer órdenes injustas las normalizan y olvidan que, en otro momento, no lo hubiesen permitido.

En este sentido, destaca que muchas veces estos regímenes autoritarios usan como excusa la paz y la estabilidad para implementar medidas que van en detrimento de las libertades de los territorios que dirigen y que, al hacerlo, tragan con cosas que antes consideraban «intolerables».

La reflexión es un pasaje de Los Anales, del historiador Tácito. Esta obra, la última del también senador romano, comprende el reinado de los emperadores Tiberio, Claudio, Calígula y Nerón y advierte sobre las desventajas de la vida bajo el dominio de los Césares, así como la decadencia de la aristocracia senatorial, a la que señala de corrupta y servil con los deseos de los emperadores.

«Cuanto más se acostumbraban los ciudadanos a obedecer órdenes injustas, menos recordaban que antaño habían sido libres. Y así, con la excusa de la paz y la estabilidad, aceptaban sin protestar imposiciones que en otro tiempo habrían considerado intolerables».