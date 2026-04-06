¿Cuánto nos han costado los viajes de Ábalos y Koldo?

Sin duda uno de los temazos del primer fin de semana de abril de 2026, la exclusiva de The Objective con las fotos de juergas y demás parafernalias del exministro José Luis Ábalos y su fiel consejero Koldo.

Se pueden imaginar: viajes a todo tren, hotelazos, cenas, experiencias y sí, amiguitas. Por suerte, cuando vemos estas imágenes asquerosas, ya todo está judicializado y este martes 7 de abril empieza el juicio por las mordidas en el caso mascarillas.

En ‘La Burbuja’ de este lunes arrancamos con todo ello de la mano de los mejores analistas.