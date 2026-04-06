'LA BURBUJA'

¿Cuánto nos han costado los viajes de Ábalos y Koldo?

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo Online

Más información

¡Marlaska y Puente peloteaban a Ábalos cuando ya era carne de cárcel!

¡Marlaska y Puente peloteaban a Ábalos cuando ya era carne de cárcel!

José Luis Ábalos y Koldo García.

¡Escándalo total! La lujosa vida de Ábalos y Koldo al desnudo en 20 fotos exclusivas: yates, jets, Jésica y Andrea

Sin duda uno de los temazos del primer fin de semana de abril de 2026, la exclusiva de The Objective con las fotos de juergas y demás parafernalias del exministro José Luis Ábalos y su fiel consejero Koldo.

Se pueden imaginar: viajes a todo tren, hotelazos, cenas, experiencias y sí, amiguitas. Por suerte, cuando vemos estas imágenes asquerosas, ya todo está judicializado y este martes 7 de abril empieza el juicio por las mordidas en el caso mascarillas.

En ‘La Burbuja’ de este lunes arrancamos con todo ello de la mano de los mejores analistas.

Los mejores productos de motor

PRODUCTOS DE MOTOR
Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]