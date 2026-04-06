¡Escándalo total! La lujosa vida de Ábalos y Koldo al desnudo en 20 fotos exclusivas: yates, jets, Jésica y Andrea

Y nada hubiera sido posible sin Pedro Sánchez.

Las estampas más impactantes en el peor momento.

José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García disfrutaron durante años de un nivel de vida que poco tenía que ver con los sueldos públicos.

Jets privados surcando el cielo de África, cruceros a bordo del yate ‘El Albatros‘, escapadas de lujo por Asia, hoteles de cinco estrellas en Venecia, Punta Cana o París, y la compañía de mujeres como Jésica Rodríguez —conocida en los mensajes de la trama como ‘España‘— y Andrea de la Torre. Todo ello mientras ejercían un enorme poder en el Ministerio de Transportes.

Ahora, esa existencia de opulencia ha quedado atrás. Ambos se encuentran en prisión provisional en Soto del Real (Madrid), y esta semana se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo.

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para su mano derecha por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

‘El Español‘ publica en exclusiva 20 fotografías inéditas que reconstruyen esa «vida padre» que quedó al descubierto con la investigación del ‘caso Koldo’. Imágenes que muestran a la pareja política en destinos exóticos, rodeados de lujos que, según la UCO, se financiaron presuntamente con las comisiones ilegales de los contratos de mascarillas y otras adjudicaciones durante la pandemia.

Koldo García, hombre de máxima confianza de Ábalos, presumía de su propio barco: el yate ‘El Albatros‘, una embarcación de 5,8 metros de eslora con bandera italiana que adquirió en 2022, después de obtener la licencia de patrón en 2021. Las fotos le muestran al mando de la nave, navegando con amigos y acompañantes. En algunas imágenes aparece Ábalos a bordo, relajado, disfrutando de la brisa marina lejos de las responsabilidades ministeriales.

No era el único capricho náutico. Las instantáneas también captan momentos de ocio en otras embarcaciones de lujo, donde el asesor y el exministro alternaban reuniones oficiales con escapadas privadas.

Una de las series de fotos más impactantes muestra a Ábalos, Koldo, el ‘doctor Palomo’ y Andrea de la Torre posando frente a un jet privado en Guinea Ecuatorial. Viajes a África, Colombia, Cuba o Tailandia formaban parte de su rutina. Según la investigación, estos desplazamientos se financiaban presuntamente con las comisiones ilegales obtenidas de los contratos de material sanitario adjudicados «a dedo» durante la emergencia sanitaria.

Hoteles de cinco estrellas, cenas en restaurantes exclusivos y compras en destinos exóticos completan el mosaico. Mientras el país confinaba a la población y los sanitarios luchaban en primera línea, Ábalos y Koldo volaban en jets privados y disfrutaban de un nivel de vida que contrastaba dramáticamente con la realidad de millones de españoles.

Las 20 fotos también incluyen a las acompañantes habituales. Jésica Rodríguez aparece en varias imágenes junto a la pareja. La investigación reveló mensajes en los que se exigían cantidades mensuales elevadas (entre 5.000 y 6.000 euros) a cambio de favores y compañía.

Andrea de la Torre, la joven pareja de Ábalos, protagoniza otras instantáneas: abrazados a bordo de un yate a gran velocidad, posando en destinos turísticos o compartiendo momentos de intimidad. Andrea ha seguido visitando a Ábalos en prisión, llevándole ropa y libros, incluso después de que su relación pública terminara hace meses.

Estas imágenes no solo muestran lujo material, sino también un entorno de poder, influencias y relaciones personales que, según la UCO, formaban parte del ecosistema de la trama.