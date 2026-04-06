Ester Muñoz ‘abofetea’ con el BOE a Montse Mínguez y a Esther Palomera

Un zasca en toda regla.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha propinado un auténtico bofetón a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y a la activista sanchista Esther Palomera en las redes sociales.

La cosa empezó cuando una de las portavoces no oficiales del PSOE intentó atacar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su propuesta de aprobar una ley estatal de cuidados paliativos con el objetivo de garantizar el apoyo físico y psicológico a cualquier persona residente en España.

«La opción de morirse no puede ser la norma: tiene que ser la excepción de todas las excepciones», concluía el gallego.

Para contrarrestar esta publicación, Palomera tiró del BOE, haciendo referencia a una normativa aprobada en 2025.

Pero la activista sanchista se olvidó de mencionar dos pequeños detalles que no dejó escapar Muñoz: que fue aprobada en la comunidad autónoma de La Rioja y que allí gobierna el PP.

«El BOE que cuelgas hace referencia a una ley de la comunidad autónoma de La Rioja de 2025».

El BOE que cuelgas hace referencia a una Ley de la CCAA de La Rioja de 2025 😉 https://t.co/4NuOJHJfoZ — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) April 5, 2026

Sin embargo, el esperpento llegó a otro nivel cuando la portavoz del PSOE entró en la discusión para intentar atacar a Muñoz.

«Sí, las comunidades autónomas tienen sus competencias. Y justo esta ley es de una comunidad autónoma donde el PP no gobierna. A ver si hacéis algo en el resto, Ester».

El ridículo es monumental: la portavoz del partido de Pedro Sánchez ha dejado por escrito que no tiene ni idea de que no gobiernan desde 2023 y, por ende, la medida es del partido que tanto critica.

Cuando se dio cuenta de que había metido la pata, intentó borrar la publicación. Sin embargo, siempre hay alguien más rápido que asegura la evidencia, algo que despertó la burla de la popular.