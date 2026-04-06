  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

REDES SOCIALES

Nuevo ridículo de Pedro Sánchez en TikTok: incienso y amuletos en su despacho

El marido de Begoña sigue en su empeño de hacer publicaciones patéticas para intentar conectar con los jóvenes y el último, la verdad ha sido un auténtico despropósito

Archivado en: Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo | Periodismo Online | Política

Más información

Sánchez demuestra todo su "enfado" por la guerra de Irán publicando un vídeo con su escapada de finde

Sánchez demuestra todo su "enfado" por la guerra de Irán publicando un vídeo con su escapada de finde

Patetismo máximo: Pedro Sánchez hace un nuevo ‘house tour’ por Moncloa… ¡acompañado de figurantes palmeros!

Patetismo máximo: Pedro Sánchez hace un nuevo ‘house tour’ por Moncloa… ¡acompañado de figurantes palmeros!

Sigue y no se cansa.

Y cada vez paga a más asesores.

El marido de Begoña sigue en su empeño de hacer publicaciones patéticas para intentar conectar con los jóvenes, y el último, la verdad, ha sido un auténtico despropósito, porque es forzado, no hay espontaneidad y el contenido, además de tontuno, es un burdo intento de manipulación emocional. Y ya van varios ridículos como su «enfado» con la guerra o el intento de atacar a Trump usando una gorra tipo MAGA.

Pedro Sánchez ha mostrado los amuletos y objetos que tiene en su despacho en su perfil de TikTok, así como sus «rituales» para comenzar el día.

«Hoy os voy a enseñar algunos de los objetos que tengo en el despacho de la Presidencia del Gobierno. Lo primero es, siempre que llego, poner un poquito de incienso».

Pero Sánchez redobló la apuesta pasando al momento lacrimógeno al enseñar un objeto «muy especial» para despertar lástima y conseguir el apoyo fácil:

«La segunda es un regalo muy especial, y es esta botella que me regaló un niño refugiado de Gaza. Y, si simboliza algo, es precisamente este mensaje en una botella para que no nos olvidemos del sufrimiento que están teniendo».

La tercera, y muy en línea con su «modo patriota», que misteriosamente ha activado en las últimas semanas —junto al modo cristiano y el modo futbolista—, es la figura de un Quijote.

«Y la tercera es este Quijote, como otros tantos que tengo en el despacho, porque suelo coleccionar Quijotes, de una pequeña tienda de Mojácar desde hace unos años. Y este es uno de los que tengo en el despacho».

Los mejores productos de motor

PRODUCTOS DE MOTOR
Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]