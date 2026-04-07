El juicio a Ábalos y a Koldo pone histérico a Sánchez y desata la zozobra en el PSOE

La zozobra recorre Moncloa y Ferraz.

El juicio a quien fuera uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez pone en peligro al presidente del Gobierno.

La trama de corrupción socialista conocida como el «caso Koldo» ha demostrado que algunos de los principales impulsores de la carrera política del marido de Begoña, y que lo ayudaron a recuperar el poder dentro del PSOE —presuntamente mediante un pucherazo—, se sientan en el banquillo.

Dos miembros de la «banda del Peugeot», José Luis Ábalos y Koldo García, afrontan la primera jornada de un juicio que puede ser el inicio del fin del Gobierno de Sánchez.

La cosa es para coger palomitas.

Destaca el enfrentamiento de los dos socialistas con Víctor de Aldama, cuya colaboración con la justicia los ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados —además de permitirle afrontar el proceso judicial en libertad, a diferencia del exministro y su exasesor— y le permite enfrentarse a penas más reducidas, algo que no gusta ni a Ábalos ni a Koldo.

También están los reproches del exsecretario de Organización a su ex mano derecha por las grabaciones, los mensajes de WhatsApp que involucran a miembros clave del Ejecutivo sanchista y las fotos comprometedoras, que ponen de manifiesto un tren de vida que sería imposible de mantener simplemente con el sueldo de ministro.

La evidencia es mucha. Y la condena se antoja como algo casi seguro.

Y aquí viene lo bueno —y malo para Sánchez y su entorno—: tanto Ábalos como Koldo han dicho que no caerán solos.

Lo más comprometedor para el marido de Begoña es su misteriosa decisión de prescindir de Ábalos —el hombre que defendió su moción de censura— sin dar ninguna explicación —algo que todavía no ha hecho— y, aún más oscuro, su decisión de «repescarlo» de cara a las elecciones de 2023 en las listas por Valencia, pese a que ya se conocían informaciones sobre los presuntos chanchullos que habría realizado.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ’24×7′ de este martes, 7 de abril, junto a la vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular de Madrid, Ana Millán, quien además de su análisis, también contará su calvario judicial por las artimañas de la izquierda.