Juicio Ábalos: ¡El hermano de Koldo reconoce salir con dinero de Ferraz!

La primera jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo ha estado marcada por una declaración explosiva.

Joseba García, hermano de Koldo García, ha reconocido ante los magistrados haber acudido en al menos dos ocasiones a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz para recoger sobres con dinero en efectivo.

Durante su comparecencia como testigo, Joseba García admitió que se identificaba con su DNI, pasaba los controles de seguridad y recibía los sobres de manos de Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del partido. Posteriormente, entregaba el dinero a su hermano Koldo o a la entonces esposa de este, Patricia Úriz. “He estado dos veces y las dos para eso. Me decían ‘toma, aquí tienes el dinero’, yo cojo el sobre y se lo llevo a Patricia”, declaró. Aseguró además que “yo no abro los sobres de nadie” y que no conocía el importe exacto del metálico.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política en España en una nueva edición de ‘La Burbuja’.