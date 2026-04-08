Balbás deja en shock a Rojo: «Hay 27.000 millones de Europa que no aparecen»

José Luis Balbás (Villamediana, Palencia, 1958) es Economista, Auditor, ROAC, Empresario, Consultor Internacional de Mercados, Miembro del Consejo General de España, y también fue miembro del PSOE hasta 2003.

Convertido en uno de los invitados oro de ‘Tiempo de hablar’, su participación en la de este 8 de abril de 2026, es la cuarta visita al programa de Alfonso Rojo.

El que fuera uno de los hombres fuertes en la primera etapa de José Luis Rodríguez Zapatero reflexiona sobre el panorama actual sin pelos en la lengua y dejando unas reflexiones muy interesantes:

«La economía está mal»

«Hay un 25% de personas en el umbral de la pobreza»

«Sánchez es una creación política de Ábalos»

«La deuda de España es exagerada»

«El Estado ha laminado a la clase media»

«El tiempo de Sánchez está marcado»

«El PP tendrá que gobernar con VOX, no tiene otra opción»

«Necesitamos un presidente que quiera a la clase media española»

«El Gobierno Sánchez no sabe nada; está destruyendo hasta la industria alimentaria»

«Casi un 25% de los españoles no puede comprar una vivienda»

«Hay que esperar para comprar vivienda hoy»

«Sánchez cae»

«Es inmoral, es alegal que hayan pasado tres años sin Presupuestos»

«Sin Presupuestos no eres nadie»

«España ya ha echado a Sánchez, se confirmará el año que viene»

«El Tribunal de cuentas ha dicho que no encuentra 27 mil millones de euros de Europa, tócate los cojones»

‘Tiempo de hablar’

Desde su estreno, ya han pasado por este espacio de Periodista Digital auténticos tiburones de la política de la talla de Santiago Abascal, Ramón Tamames, Esperanza Aguirre, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños, Eduardo Inda, el Doctor Cabrera, Paco Camps, Alvise Pérez, Jiménez Losantos…