Jésica y ‘Miss Asturias’ dejan con el c*lo al aire a Ábalos, Koldo y otros ‘gatos’ del PSOE

El circo que se está viviendo en el Supremo deja claro la cutrez y la corrupción política y moral del Gobierno de Sánchez. La trama de corrupción socialista conocida como el «caso Koldo» no se limita al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al asesor de este que da nombre a la investigación.

La declaración de la ya famosa Jésica es digna de una novela. El culebrón, que se inicia con la supuesta propuesta de que el exministro iba a separarse porque ella lo maltrataba, incluso incluye un gato, al que «adoptó por José»; que cobró por no trabajar, pero que ni sabía qué era Ineco —que incluso pensó que era una persona—; que su nido de amor se lo pagaba un tercero porque Ábalos nunca sacaba la cartera y que, al final de todo, la «dejó colgada».

Para completar el esperpento, la declaración de quien era jefa de la amiga de Ábalos deja clara la política de enchufes que impera en las empresas públicas, donde colocan «sobrinas» alegremente. Contó que un día le decían que era sobrina de Ábalos; otro, que era familiar de Koldo; luego, de Joseba… En fin, un cuadro que nadie entendía.

Hoy, la novela sigue con la declaración de Claudia Montes, más conocida como «Miss Asturias», otra mujer a la que Ábalos enchufó en una empresa pública, de esas que se mantienen con los impuestos y que el sanchismo usa como agencia de colocación.

Lo que resulta evidente es que da igual que sean negros o blancos: todos los «gatos» del PSOE roban.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 8 de abril, junto al viceconsejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez.