La vía de Adamuz estaba rota y Sánchez lo sabía

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas y dejó más de un centenar de heridos el pasado 18 de enero, se complica aún más para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Un informe de la Guardia Civil certifica que la vía donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo ya estaba rota 22 horas antes del accidente, y que el sistema de alertas de Adif no detectó la fractura pese a registrar una bajada de tensión compatible con una rotura del carril.

Según los investigadores, la fractura se produjo en la noche del domingo 18 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, en una soldadura del tramo renovado en 2025. Varios trenes pasaron por esa misma vía antes del siniestro sin que saltara ninguna alarma automática. El sistema LZB (que está siendo sustituido por el ERTMS) «no estaba preparado» para detectar ese tipo de fallo parcial, según fuentes de la investigación.

El dato es demoledor: la vía no se rompió en el momento del accidente, como se sugirió inicialmente, sino que llevaba casi un día defectuosa. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto conocía el Gobierno esta vulnerabilidad?

Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso el pasado 11 de febrero, defendió con rotundidad que «la vía cumplía rigurosamente todos los protocolos de control y mantenimiento» y que había sido renovada «de forma integral» en 2025 con una inversión de 780 millones de euros. El presidente insistió en que se trataba de una infraestructura moderna y segura, conforme a los “más altos estándares europeos”.

Sin embargo, los nuevos datos de la Guardia Civil ponen en entredicho esa versión. Si el sistema de detección falló y no alertó de una rotura que ya existía, ¿por qué el Gobierno y Adif siguen manteniendo que todo estaba bajo control? ¿Se ocultó información? ¿Se priorizó la imagen de la “alta velocidad española” por encima de la seguridad real de los pasajeros?

Para hablar de este y otros asuntos estarán este 8 de abril de 2026 en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital, el programa presentado y dirigido por Josué Cárdenas, la abogada Jimena Zabala, el escritor José María Blanco Corredoira y nuestro compañero Juan Velarde.