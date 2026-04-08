El loco consejo de Ana Rosa para que los españoles ‘desgraven’ los gastos ‘puteros’ socialistas

Ana Rosa ha reflexionado sobre el juicio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por el «caso mascarillas», una derivada de la trama de corrupción socialista conocida como el «caso Koldo».

«Ábalos es el retrato de este Gobierno feminista odontológico. Se compró una amiga, le puso un piso, la enchufó en un trabajo en el que le pagaban por no ir nunca y le adoptó un gato».

La presentadora de El programa de Ana Rosa estima que la cutrez que rodea esta parte de la trama, salpicada por prostitución, enchufes, saltos a las normativas establecidas por el Ejecutivo durante la pandemia y mordidas en lo peor de la crisis sanitaria, es el mejor ejemplo de la catadura moral del Gobierno de Pedro Sánchez.

«El juicio de las mascarillas es el retrato del sanchismo, porque Ábalos era gerifalte del Gobierno y del partido. En el pisazo alquilado por Ábalos a Jésica había gato… gato encerrado. Jésica ha dicho, desde su peluca: “No sé quién pagaba el piso”. La respuesta es fácil: lo pagábamos los españoles».

Ha recordado que, casualmente, hoy se inicia la campaña de la Renta, lo que despierta todavía más la indignación de los españoles, que ven cómo el Ejecutivo sanchista destina los impuestos a cualquier cosa menos a la educación y la sanidad, como tanto reivindica la izquierda. Eso sí, la presentadora ‘recomienda’ a los ciudadanos que quizá, pueden desgravarse estos gastos que corrieron a cuenta del contribuyente.

«Hoy comienza la campaña de Hacienda y nos deberíamos desgravar estos gastos en el concepto de ayudas a la odontología, porque Jésica es odontóloga colegiada y a caballo regalado no le mires el diente. Otra partida a desgravar es la ayuda al acceso a la vivienda joven, porque Jésica dice que le pagamos el piso porque alquilar en Madrid está muy mal. También podemos desgravarnos por gastos en veterinario. También le pagamos la operación del gato, de la pata del gato, no de la pierna del gato. Desde que Marlon Brando improvisó la escena acariciando a un gato, se asocia esta imagen a El padrino».

Además, ha reflexionado sobre la política de enchufes que plaga las empresas públicas, algo que el testimonio de la jefa de Jésica en Tragsatec deja claro:

«Decía que Jésica tenía tantos padrinos que ya no sabía de quién era sobrina, porque primero le dijeron que su tío era Koldo y luego que su tío era Ábalos, y que Jésica tenía tantos tíos que no entendía absolutamente nada».

Por último, hizo referencia a la declaración del hermano de Koldo, que vuelve a poner sobre la mesa la posible financiación irregular del PSOE: