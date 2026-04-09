¡El Gobierno Sánchez sabía que la vía de Adamuz estaba rota y no hizo nada!

No es que debieran dimitir, es que deberían ir directos al banquillo.

La vía de Adamuz no se rompió por culpa del tren de Iryo, como dejó entrever en un primer momento el ministro de Transportes, Óscar Puente, para intentar eludir responsabilidades.

Se rompió, y el accidente que dejó 46 personas muertas y cientos de heridos es responsabilidad de la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez.

El juicio en el Supremo ha dejado claro que el sanchismo convirtió el Ministerio de Transportes en una agencia de «koldocación», donde pululan «sobrinas» y amiguetes. Los testimonios de las «novias de Ábalos» apuntalan el tráfico de influencias del ministro en sus contrataciones.

La secuencia de hechos que desembocaron en la tragedia comienza con la degradación de las empresas públicas dependientes de Transportes. No, no estamos diciendo que los enchufes de las «sobrinas» fueran la causa. Pero el enchufismo, los bajos estándares y la falta de cumplimiento de las normativas sí tienen que ver.

Hoy se ha conocido que el informe de la soldadura de Adamuz fue revisado por un trabajador que «no tiene titulación específica y desarrollaba, en realidad, la función de vigilar los trabajos que se desarrollaron en el tramo», según publica ABC.

Para sumar a la ignominia, ayer conocimos que la vía se rompió un día antes del suceso, pero que no fue detectado por Adif.

Además, dos meses antes del accidente, la empresa pública detectó graves baches en el punto kilométrico donde se produjo el descarrilamiento.

El Gobierno de Sánchez sabía que la vía de Adamuz estaba rota y no hizo nada. No es que debieran dimitir, es que deberían ir directos al banquillo.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 9 de abril, junto al subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero.