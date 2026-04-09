Lluvia de palos a ‘Chiqui’ Montero por su patético spot: «Sigue caminando… ¡hasta Soto del Real!»

Si las encuestas no ofrecen un buen panorama para la «mujer más poderosa de la democracia», las redes tampoco parecen ser un buen sitio para María Jesús Montero.

La exvicepresidenta ha difundido en su perfil de X (antes Twitter) un vídeo que da el pistoletazo oficial a su campaña de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

En el spot, la ministra de Hacienda, más conocida como «Chiqui», parafrasea la famosa canción de Joan Manuel Serrat Caminante no hay camino para construir un relato de un país de fantasía construido por ella, lleno de lugares comunes, mantras y frases vacías:

«Se hace camino al andar, y mi camino siempre ha tenido un mismo horizonte. En mi vida personal, en mis estudios de Medicina, en mi primer trabajo en un hospital y en todos y cada uno de los destinos he puesto todo mi esfuerzo y responsabilidad, y todos esos caminos me han llevado al mismo lugar: a defender lo público. Lo que me movía entonces y me sigue moviendo ahora es cambiar las cosas, porque eso es para mí el servicio público: un camino, el camino para cambiar la vida de la gente, para defender los derechos de las personas, para defender nuestra sanidad pública, para defender la igualdad, para defender las medidas sociales. En ese camino hemos hecho muchas cosas juntos: construir la mejor sanidad del mundo, liderar la investigación con células madre, defender el salario mínimo, revalorizar las pensiones. Hemos conseguido que este país tenga el mayor crecimiento del empleo y que sea la economía que más crece en el mundo, y todo ello haciendo un reparto más justo de los beneficios. Este es el único camino para cambiar la vida de la gente: el de defender el escudo social ante la crisis y los abusos, caminando siempre hacia adelante, frente a aquellos que quieren privatizar, debilitar todo lo público y volver al pasado. Yo siempre he sido de las que dan un paso adelante, porque sé por qué estoy caminando, y camino por el lado correcto de la historia, por defender nuestros servicios públicos, que son los que nos hacen iguales a todos, por defender nuestro futuro, el futuro de Andalucía. Y esto no ha hecho más que empezar: vamos, hagamos este camino juntos».

Evidentemente, el anuncio no pasó desapercibido en la plataforma. Y los comentarios no fueron nada halagadores. Le han criticado su memoria selectiva y le han recordado sus ‘grandes éxitos’ como la falta de Presupuestos, el rescate de Plus Ultra, la corrupción que salpica a sus hombres de confianza, el recorte de la Sanidad en su época en la Junta y el caso de los ERE que hundió a los socialistas en la comunidad:

ERE la que más hace por quedarte con lo público. — Antonio (@asolcol1976) April 9, 2026

Se hace camino al andar y todos sus caminos siempre han tenido un mismo destino: expoliar a los ciudadanos. — Daniel Lacalle (@dlacalle) April 9, 2026

Se hace camino al andar, ERE que ERE…. — Chino de China (@unchinodechina) April 9, 2026

En ese camino vas a pegar un tropezon y te vas a dar un hostion de campeonato….y lo sabes — Rlgmc (@Rlgmc14544) April 9, 2026

«doctora» que mala memoria tiene ya ehhh, espero que no sea la edad,una ministra que no es capaz de sacar los presupuestos adelante, que en Andalucia siendo consejera de sanidad hizo lo que hizo y por perder el chollo quita dinero a Andalucía y se lo da a Cataluña — STUKA 79 (@lepanto1525) April 9, 2026

Por eso recortaste la sanidad a los andaluces, no? tu q eres andaluza te deberíamos doler más q q nadie pero bueno, allá tú, pero haz el favor y no nos tomes por gilipollas — doce lua (@NasMansDunAnxo) April 9, 2026

Te esperamos los autónomos a los que vais a volver a atracar, las urnas es nuestra forma de deciros los atracadores que sois. A ver cuantos votos tienes golfos. pic.twitter.com/BXZPcMewQG — Incorformista patrio (@incoformistap) April 9, 2026