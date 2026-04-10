Sánchez juega a ser un personaje de Mario Bros, pero el juicio Ábalos-Koldo será su ‘game over’

El esperpento de Pedro Sánchez en redes sociales no para.

El marido de Begoña sigue empeñado en hacer vídeos tontos para intentar conectar con la juventud, que ha «huido» de la izquierda tras convertir cualquier espacio y cualquier tema en una batalla en la que ellos tienen la razón porque son la policía de la moral.

La última genialidad de ‘Producciones Moncloa’ ha sido grabar un spot en el Museo del Videojuego, en el que el presidente del Gobierno, enterrado hasta el cuello por la corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, se dedica a su faceta de influencer.

La cosa es aún más surrealista e indignante porque el jefe del Ejecutivo se dedica a hacer el memo en medio del juicio a su ex hombre de confianza, José Luis Ábalos. Y, en mitad de todo el morbo por la degradación y sordidez que rodeaban los presuntos chanchullos, el proceso ya ha dejado claro que el Gobierno de Sánchez usa las empresas públicas como una agencia de colocación para sobrinas y «sobrinas» y, más grave todavía, confirma el trasiego de dinero en la sede del PSOE.

Y, mientras tanto, el presidente guarda silencio sobre estos temas. Sánchez lleva en el búnker desde el inicio del juicio y solo lo abandonó el miércoles para cerrar calles y grabar el infame vídeo.

Y, pese a que hoy acudirá a clausurar el Foro European Pulse 2026 en Barcelona, permanecerá «desaparecido» hasta el próximo martes, cuando hablará… ¡desde Pekín!

Sin embargo, y aunque el marido de Begoña juegue a ser un personaje de Mario Bros, el juicio Ábalos-Koldo será su game over.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este viernes, 10 de abril, junto al diputado de VOX Ricardo Chamorro.