Sánchez cuenta cuentos chinos mientras afloran los injertos, los arañazos y las mordidas de Ábalos y Koldo en el Supremo

El esperpento de la izquierda, y de los socialistas en particular, no deja de aumentar.

Tanto en política internacional como en la nacional.

En clave europea, Pedro Sánchez y toda la izquierda y ultraizquierda han sacado pecho por la derrota del exprimer ministro Viktor Orbán en Hungría, cuando el ganador, Péter Magyar, es de derechas, pasó 22 años en el partido de Orbán y es nacionalista, conservador y cristiano. Vamos, un «facha» para esos españoles zurdos que no tienen argumentos. un sinsentido.

Pero en lo nacional, la cosa tampoco mejora.

El fango de la corrupción socialista se desborda en el Supremo durante el juicio de las mascarillas, y cada detalle que trasciende es más aberrante por lo burdo y miserable.

Salen más detalles de las «gatas» y «gatitas» enchufadas por José Luis Ábalos y Koldo García en las empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, incluso cuando ya estaba Óscar Puente al mando.

Por un lado, han trascendido los arañazos que el segundo «gato» de Ábalos —de nombre Chloe y que cedió a su pareja, Andrea de la Torre— le habría propinado a Koldo García. La herida se la curó el doctor Palomo, quien recibió un contrato de 600.000 euros por test de covid que no cumplían con la normativa europea, como informa El Español.

Otros detalles aberrantes de las aventuras de Ábalos y Koldo es que se pusieron pelo en pandemia con Mauricio Anglés, el hermano del asesino de Alcàsser. Pero la cosa mejora: según la información de El Mundo, el ‘dúo dinámico’ habría estafado al especialista médico con las mascarillas, que denuncia que solo recibió la mitad de las 20.000 unidades que habría pedido y por las que habría abonado 10.000 euros en efectivo.

Por último, la evidencia de que la influencia de la trama en el Gobierno de Pedro Sánchez seguía presente pese a la salida de Ábalos se desprende de la conversación entre el exministro y Óscar Puente sobre la mujer conocida como «Miss Asturias». En el intercambio, el actual ministro pregunta al exsecretario de Organización del PSOE por la mujer, y este responde que es una «zumbada».

Esto demuestra que Puente conocía la política de enchufes desde, al menos, 2024. Como mínimo, el de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe. Cabe recordar que, según su auditoría, «no encontró ninguna contratación irregular» ni en el Ministerio ni en las empresas adscritas a este.

Y mientras afloran los arañazos y ‘mordidas’ de Ábalos y otros socialistas, el marido de Begoña sigue con sus cuentos chinos, hablando por primera vez desde el inicio del juicio… desde China y ‘pasando’ de todos estos temas.

Alfonso Rojo aborda estos y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este lunes, 13 de abril, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.