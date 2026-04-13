Óscar Puente supo en 2024 que Ábalos había enchufado a la «zumbada» de Miss Asturias y decidió silenciarlo todo

El escándalo es de órdago a lo grande.

Pero tampoco sorprende viendo el ‘modus operandi’ con el que se movía la banda de José Luis Ábalos y de Koldo García.

Y no se liba del escándalo el actual ministro de Transportes, que echó toneladas de arena sobre este asunto para que no saliera a la luz.

Lo cierto es que Óscar Puente conocía desde al menos 2024 que José Luis Ábalos había colocado a su entonces pareja, Claudia Montes —conocida como Miss Asturias—, en Logirail, filial de Renfe. En lugar de destapar o investigar el posible enchufismo, el ministro optó por el silencio.

Según mensajes privados revelados este 13 de abril de 2026 por el digital ‘OkDiario‘, Puente contactó directamente con Ábalos para preguntarle por Montes.

¿Conoces a una tal Claudia Montes, de Asturias? Me anda pidiendo trabajo por Instagram y diciéndome que era tu mano derecha

La contestación del exministro no se hizo esperar:

Una zumbada. Es gente problemática a la que ayudas y te jode.

La expresión «zumbada» —utilizada por el propio Ábalos— ha saltado ahora a la luz y refuerza la imagen de Claudia Montes como una persona conflictiva en el entorno socialista. Montes trabajó en Logirail entre 2019 y 2022 tras un mensaje explícito de Ábalos a su entonces mano derecha, Koldo García:

¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?

Koldo respondió:

Lo arreglo.

La propia Montes demostró estar sumamente desesperada por obtener el empleo y no dudó en recurrir a un lenguaje meloso para lograr su objetivo:

Hola corazón, estoy desesperada por lo del trabajo; perdona que te moleste, que sé que andas muy ocupado. ¿No me puedes ayudar a que me den un puesto de confianza aquí en Asturias? Yo te ofrezco lealtad absoluta. Prometo no defraudarte en nada.

Años después, ya con Puente al frente del Ministerio, la misma Montes intentó alertar sobre presuntas irregularidades en Logirail como el reparto de comisiones, amaños de contratos). Puente le contestó que su secretaria la llamaría… pero nunca lo hizo.

Ahora, en plena instrucción del caso Koldo y con declaraciones recientes de Montes en el Tribunal Supremo, emerge este intercambio que sitúa a Óscar Puente en una posición incómoda: sabía del supuesto enchufe de la «zumbada» Miss Asturias y eligió no remover el avispero.