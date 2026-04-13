Pedro Sánchez saca pecho por la derrota de Viktor Orbán y las redes se descojonan: «Pobre diablo»

Es tan burdo que no hay quien trague con ello.

Y no conoce la vergüenza.

Que Pedro Sánchez miente más de lo que habla ya a nadie le sorprende. Pero que sea tan patético no deja de sorprender. El presidente del Gobierno se ha sumado a esa ola de la izquierda que ha salido a aplaudir la derrota de Viktor Orbán en las elecciones de Hungría de este domingo.

El polarizante húngaro, que dirigió el país durante 16 años, se convirtió en un blanco constante de los señalamientos de la izquierda por sus posturas. Y su derrota podría ser vista como una victoria del bando ideológico contrario. Pero hay un detalle: el ganador de las elecciones, Péter Magyar, es de derechas y pasó 22 años en el partido de Orbán. Es nacionalista, conservador y cristiano.

Por lo tanto, es cuando menos llamativo cómo la izquierda en general, y Pedro Sánchez en particular, ha intentado sacar pecho por la derrota del ahora exprimer ministro húngaro.

En especial cuando los socialistas ni siquiera han logrado obtener un escaño.

El mensaje de Sánchez es el ejemplo de la desnortada izquierda:

«Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos».

Tras la publicación, las respuestas de los usuarios han sido descojonarse del presidente del Gobierno por la burda manipulación y son para coger palomita y echarse unas risas.

Lo dudo. – Magyar es un conservador-liberal, ex-miembro del MISMO partido de Orbán, pero renunció por todos los casos de corrupción que había en el partido. > Inmigración — En contra de las políticas de la Unión Europea. A favor de mantener la valla fronteriza. En campaña ha… — Martin Varsavsky (@martinvars) April 12, 2026

Enhorabuena a la derecha pic.twitter.com/l2Nk4qR7C9 — La Tía PacaMM (@LaTiaPacaIII) April 12, 2026

Felicidades a los húngaros por haber dado al centro derecha y a la derecha 192 de los 199 escaños del parlamento húngaro Y DEJAR APARCADO AL SOCIALISMO… — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) April 12, 2026

0 diputados socialistas de 199. ¿Dónde hay que firmar? — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) April 12, 2026

Pedro Sánchez celebrando la victoria en Hungría de la derecha. 100% de los escaños. Qué cosas hay que verle hacer a este pobre diablo mientras intenta agarrarse desesperadamente al poder. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) April 12, 2026

Pedro Sánchez celebrando la victoria en Hungría de la derecha. 100% de los escaños. Qué cosas hay que verle hacer a este pobre diablo mientras intenta agarrarse desesperadamente al poder. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) April 12, 2026

Pedro Sánchez celebrando la victoria en Hungría de la derecha. 100% de los escaños. Qué cosas hay que verle hacer a este pobre diablo mientras intenta agarrarse desesperadamente al poder. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) April 12, 2026

Estás felicitando al Feijóo húngaro. — 3 M.C. (@tresmasciento) April 12, 2026