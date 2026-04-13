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Pedro Sánchez saca pecho por la derrota de Viktor Orbán y las redes se descojonan: «Pobre diablo»

«Muy bien, Pedro. Felicitando al PP Europeo»

Pedro Sánchez y gente burlándose de él
Pedro Sánchez y gente burlándose de él IA
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Elecciones en Hungría: el conservador Péter Magyar arrasa y pone fin a la 'era Orbán'

Elecciones en Hungría: el conservador Péter Magyar arrasa y pone fin a la 'era Orbán'

Es tan burdo que no hay quien trague con ello.

Y no conoce la vergüenza.

Que Pedro Sánchez miente más de lo que habla ya a nadie le sorprende. Pero que sea tan patético no deja de sorprender. El presidente del Gobierno se ha sumado a esa ola de la izquierda que ha salido a aplaudir la derrota de Viktor Orbán en las elecciones de Hungría de este domingo.

El polarizante húngaro, que dirigió el país durante 16 años, se convirtió en un blanco constante de los señalamientos de la izquierda por sus posturas. Y su derrota podría ser vista como una victoria del bando ideológico contrario. Pero hay un detalle: el ganador de las elecciones, Péter Magyar, es de derechas y pasó 22 años en el partido de Orbán. Es nacionalista, conservador y cristiano.

Por lo tanto, es cuando menos llamativo cómo la izquierda en general, y Pedro Sánchez en particular, ha intentado sacar pecho por la derrota del ahora exprimer ministro húngaro.

En especial cuando los socialistas ni siquiera han logrado obtener un escaño.

El mensaje de Sánchez es el ejemplo de la desnortada izquierda:

«Hoy ganan Europa y los valores europeos.

Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas.

Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos».

Tras la publicación, las respuestas de los usuarios han sido descojonarse del presidente del Gobierno por la burda manipulación y son para coger palomita y echarse unas risas.

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Autor

Manuel Trujillo

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