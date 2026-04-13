Samuel Vázquez lanza un aviso que sorprende a Rojo: «Van a arder las calles cuando Podemos saque 3 escaños»

Samuel Vázquez (Mieres, 1975). Es presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y miembro de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional en el sur de Madrid. Es graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca, ha dedicado los últimos años a realizar estudios de modelos policiales comparados, escribiendo numerosos artículos de ciencia policial y participando en ponencias por toda España. También es portavoz nacional de VOX en materia de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad desde septiembre de 2024.

Vuelve este 13 de abril de 2026 el plató Periodista Digital para participar en ‘Tiempo de Hablar‘, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la situación de criminalidad y la manipulación que se están haciendo de las cifras por parte del Gobierno Sánchez y la ‘Brunete Pedrete‘ con este asunto capital.

En la conversación ha dejado reflexiones interesantes:

«Van a arder las calles cuando Podemos saque 3 escaños».

«Todo depende de quién dirija la Policía».

«Ya tenemos experiencia de cómo se acobardan otros políticos».

«El día de ‘rodea el congreso’ a los policías se nos dejó tirados».

«La gente que manda en la Policía son políticos de uniforme».

«La viuda del Guardia Civil asesinado en Barbate es amiga mía».

«Si un sargento no obedece órdenes políticas injustas lo fulminan».

«Madrid va a ser una bomba delincuencial que va a explotar».

«La única manera de salir de esto es que Abascal sea presidente».

«Hay que prevenir el desorden y los delitos».

«Yo he detenido a tipos con 100 antecedentes que estaban fumando un cigarro».

«Podríamos intentar el modelo australiano de inmigración».

«Todo lo que un europeo desea está en la Budapest de Orbán».

‘Tiempo de hablar’

Desde su estreno, ya han pasado por este nuevo espacio de Periodista Digital auténticos tiburones de la política y de la comunicación de la talla de Ramón Tamames, Esperanza Aguirre, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños, Eduardo Inda, el Doctor Cabrera, Paco Camps, Alvise Pérez o Jiménez Losantos.