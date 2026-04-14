'LA BURBUJA'

II República, 14 de abril: ¡Nada que celebrar!

Archivado en: Periodismo Online

Se cumplen 95 años de la proclamación de la II República Española.

Para la izquierda y sus aliados en el Gobierno, es fecha de banderas tricolores, himnos nostálgicos y proclamas de «democracia». Para millones de españoles con sentido común y memoria histórica, es un día que invita más bien al recuerdo sereno y al rechazo: nada, absolutamente nada, que celebrar.

La II República nació de un fraude electoral parcial, se consolidó con violencia callejera y murió en una espiral de caos, persecuciones religiosas, quema de conventos y colectivizaciones forzosas. Entre 1931 y 1936 España pasó de ser una nación en desarrollo a un polvorín de odios fratricidas.

Los mismos que hoy idealizan aquel régimen olvidan convenientemente los miles de muertos antes incluso de julio del 36, las expulsiones de religiosos, el asalto a la propiedad y la destrucción sistemática de la unidad nacional. Y lo más grave: ese espíritu de la II República no está enterrado en los libros de historia. Revive cada día en el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.

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