¡El Gobierno quiere echar a VOX del Congreso!

El PSOE y sus socios de investidura han dado un paso más en su estrategia de acoso y derribo contra una de las principales fuerzas de la oposición real en España.

Tras años de intentos por criminalizar el discurso de VOX, ahora la Presidencia del Congreso —en manos de Francina Armengol— ha demostrado que está dispuesta a usar el reglamento de forma arbitraria para silenciar a los diputados del partido de Santiago Abascal.

El último episodio, ocurrido este martes 14 de abril de 2026 en el pleno, ha sido paradigmático: el diputado de VOX José María Sánchez García fue expulsado del hemiciclo tras recibir tres llamadas al orden.

¿Su ‘delito’? Protestar enérgicamente porque, según denunció el propio grupo parlamentario, un diputado de ERC le había llamado «criminal, asesino, nazi y analfabeto durante el debate de una proposición no de ley del PSOE sobre la quema de libros en el franquismo, el llamado ‘bibliocausto’.

En lugar de garantizar un debate civilizado y sancionar los insultos graves contra un representante elegido por los españoles, la vicepresidencia primera (ejercida en ese momento por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis optó por la vía más expeditiva: expulsar al diputado de VOX. Sánchez García llegó incluso a subir al estrado presidencial para exigir que se respetara el orden y se investigara el insulto, algo que la Mesa interpretó como un «encaramiento» intolerable.

No es un incidente aislado. VOX lleva tiempo denunciando que la Presidencia del Congreso aplica el reglamento con dos varas de medir: mirada indulgente con los socios independentistas del Gobierno (insultos, interrupciones y obstruccionismo incluidos) y mano dura contra los diputados que representan la voz más incómoda para Moncloa.

Este es el diputado de ERC que llamó «asesino» a un diputado de Vox. No es la primera vez que la monta en el Parlamento. Este fue el sujeto que escupió al ministro Borrell cuando abandonó el Pleno en 2018. Un macarrilla al que hay que pararle los pies y ayer José María Sánchez lo… https://t.co/3hsWTTLIzp pic.twitter.com/FX9UiZjmrs — Josué Cárdenas (@JosuCardenas99) April 15, 2026

Este tipo de expulsiones no solo privan temporalmente de voz y voto a un parlamentario, sino que envían un mensaje claro: en el Congreso que controla el bloque sanchista, disentir con vehemencia o defenderse de agravios puede tener consecuencias. Es una forma sutil (y no tan sutil) de intentar echar a VOX del debate parlamentario sin necesidad de una reforma legal que sería difícil de justificar.

Fuentes de VOX han señalado que el diputado solo reaccionaba a un insulto grave y que la Mesa ha incumplido su obligación de mantener el orden y la neutralidad. «No vamos a callarnos ante los ataques constantes de los socios del Gobierno», han advertido.

Mientras tanto, el PSOE y sus aliados celebran o minimizan el incidente, presentándolo como defensa del reglamento y respeto a la institución. La misma institución que ha permitido todo tipo de excesos verbales y obstruccionismos cuando vienen de la bancada progresista e independentista.

Para hablar de este y otros asuntos estarán en el plató con Josué Cárdenas en ‘La Burbuja’ el comunicador e influencer Rubén Ciento Zero y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital, así como una conexión con Isabel Pérez Moñino, portavoz nacional de Agenda España VOX